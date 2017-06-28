Пропавшего 22-летнего студента из Алматы нашли в Шымкенте

Пропавший 22-летний студент Арман Нуржанулы жил в Шымкенте, пока его искали родные и полиция, передает Tengrinews.kz.

Об этом сообщила руководитель пресс-службы ДВД Алматы Салтанат Азирбек. По ее словам, данный факт с помощью новых технологий установили сотрудники правоохранительных органов. В Шымкент выехала опергруппа из Алматы.

«Были установлены места, где молодой человек ночевал. Он постоянно менял место ночевки. Вчера молодого человека по ориентировкам алматинских полицейских нашли жители города. Сотрудники полиции Шымкента доставили его в Аль-Фарабийский РОВД. Родителям сообщили, они собираются вылетать в Шымкент», — сказала она.

«Телесных повреждений у него нет. Родители собираются дать пояснения по приезде в Алматы», — добавила Азирбек. Она отметила, что опергруппа из Алматы по причине розысков парня находилась в Шымкенте на протяжении двух недель.

Арман Нуржанулы пропал в начале июня накануне защиты дипломной работы. По словам родных, парень учится на последнем курсе бакалавриата. 2 июня он должен был прийти на защиту диплома, однако за день до этого вышел из дома и не вернулся. Через некоторое время стало известно, что молодого человека видели в Шымкенте.