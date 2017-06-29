Закрывать граффити облицовочным кирпичом в Шымкенте не будут

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Закрывать граффити облицовочным кирпичом в Шымкенте не будут

В Шымкенте закрывать граффити облицовочным кирпичом не будут. Такое решение было принято после изучения результатов опроса общественного мнения, который был проведен в социальных сетях.

Напомним, в сети Инстаграм был объявлен опрос по поводу граффити, посвященного героям ВОВ по ул. Мадели кожа (Астраханцева). Жителям города предлагалось ответить да или нет на один вопрос – оставлять граффити или нет?

99,9% пользователей высказались за то, чтобы граффити осталось и его не закрывали облицовкой.

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