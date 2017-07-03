Один день из жизни водителя автобуса

Каждый день мы пользуемся общественным транспортом. Нередко ругаем водителей, обзываем их лихачами, бездушными людьми. Но так ли это на самом деле? Наш герой – Данияр Калтаев рассказал об одном дне из собственной жизни — водителя автобуса.
«Мой рабочий день начинается, когда весь город еще спит – в 5:30 утра я должен быть в автопарке. Первое, что я делаю – проверяю автобус на его готовность к работе. Затем, получив путевой лист, прохожу медосмотр, получаю допуск к работе у механика автопарка. Следующий этап – контрольная проверка автобуса перед выездом. Дежурный по автопарку еще раз проверит все – от наличия масла и воды до работы фар, габаритных огней, тормозной системы и чистоты. И только после этого я выезжаю на маршрут», — рассказывает Данияр Калтаев.
Данияр водитель автобуса 74 маршрута. В работе, говорит водитель, бывают разные ситуации.
«Несколько раз бывало, что кто-то из пассажиров оставлял в салоне ценные вещи. В этом случае мы созваниваемся с водителями других автобусов, предупреждаем – если человек будет искать, сообщите. И приятно слышать слова благодарности от пассажиров, которые уже и не надеялись найти дорогую для них вещь. Бывает, что приходится объясняться с пассажирами, которые хотя проехать «зайцем». Они предъявляют документы, которые не дают им права бесплатного проезда», — рассказывает Данияр Калтаев.
Но больше всего проблем водителям создают другие участники движения:
«Водители легковых автомобилей, подрезающие автобусы, в тот момент даже не думают, что в автобусе, возможно, едет их родственник. И моя задача – доставить пассажиров в целости и сохранности. Но приходится иногда совершать резкий маневр, чтобы уйти от столкновения. А каково в этот момент пассажирам в салоне? Поэтому, я очень прошу всех участников движения, просто – соблюдайте правила дорожного движения. Не нужно каких-то привилегий общественному транспорту. Достаточно ездить по правилам, например, не оставлять машину на выделенной для автобусов полосе. А это, к сожалению, часто происходит».
Рабочий день водителя заканчивается глубокой ночью. «Утром, когда я уезжаю, мои родные еще спят. Я завтракаю и ухожу. Ночью, когда возвращаюсь с работы, они уже спят. Можно сказать, что своего сына я всегда вижу только спящим. Конечно, хотелось бы что-то изменить, но пока не до этого».
И не смотря на все сложности и невозможность нормально общаться с семьей, наш герой говорит, что очень любит свою работу: «Если бы не любил, уже ушел бы. В нашем автопарке созданы все условия для работы, а это дорогого стоит. Моя работа мне нравится, потому что я каждый день помогаю людям – кому-то добраться до работы, кому-то доехать домой, а значит, и моя главная задача – сделать пусть даже кратковременную поездку в автобусе приятной и безопасной для пассажиров».
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3 Комментариев Включено "Один день из жизни водителя автобуса"
Гринбас хоть не идеальная но одна из лучших среди перевозчиков шыма, надо им диспетчеризацию отдать
Ну на счет 74 проблем не замечал, мне даже один водитель 74 уступил проезд, хотя стоял с дополнительного выезда с включенным поворотником, но он увидел, что долго стою и пропустил, чего не скажешь о 135 маршруте, хоть каждый день «Экшн» снимай на телефон, находясь в нем, как разгоняется выше 69 км/ч и подрезает всех, поворачивает с полос, которые только прямо, советую прокатиться на нем и убедиться по утрам или вечерам в часы пик)))
Даже находясь в 135 попадал в аварию, находясь в салоне, на повороте с Риксоса на Баян сулу, есть даже фото, и он поворачивал со второй полосы, которая только прямо!!! и въехал в серебристый Пассат 26 мая 2017 в 8:58, вот такая езда у Гринбаса 135 маршрута!