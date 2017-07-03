Один день из жизни водителя автобуса

Каждый день мы пользуемся общественным транспортом. Нередко ругаем водителей, обзываем их лихачами, бездушными людьми. Но так ли это на самом деле? Наш герой – Данияр Калтаев рассказал об одном дне из собственной жизни — водителя автобуса.

«Мой рабочий день начинается, когда весь город еще спит – в 5:30 утра я должен быть в автопарке. Первое, что я делаю – проверяю автобус на его готовность к работе. Затем, получив путевой лист, прохожу медосмотр, получаю допуск к работе у механика автопарка. Следующий этап – контрольная проверка автобуса перед выездом. Дежурный по автопарку еще раз проверит все – от наличия масла и воды до работы фар, габаритных огней, тормозной системы и чистоты. И только после этого я выезжаю на маршрут», — рассказывает Данияр Калтаев.

Данияр водитель автобуса 74 маршрута. В работе, говорит водитель, бывают разные ситуации.

«Несколько раз бывало, что кто-то из пассажиров оставлял в салоне ценные вещи. В этом случае мы созваниваемся с водителями других автобусов, предупреждаем – если человек будет искать, сообщите. И приятно слышать слова благодарности от пассажиров, которые уже и не надеялись найти дорогую для них вещь. Бывает, что приходится объясняться с пассажирами, которые хотя проехать «зайцем». Они предъявляют документы, которые не дают им права бесплатного проезда», — рассказывает Данияр Калтаев.

Но больше всего проблем водителям создают другие участники движения:

«Водители легковых автомобилей, подрезающие автобусы, в тот момент даже не думают, что в автобусе, возможно, едет их родственник. И моя задача – доставить пассажиров в целости и сохранности. Но приходится иногда совершать резкий маневр, чтобы уйти от столкновения. А каково в этот момент пассажирам в салоне? Поэтому, я очень прошу всех участников движения, просто – соблюдайте правила дорожного движения. Не нужно каких-то привилегий общественному транспорту. Достаточно ездить по правилам, например, не оставлять машину на выделенной для автобусов полосе. А это, к сожалению, часто происходит».

Рабочий день водителя заканчивается глубокой ночью. «Утром, когда я уезжаю, мои родные еще спят. Я завтракаю и ухожу. Ночью, когда возвращаюсь с работы, они уже спят. Можно сказать, что своего сына я всегда вижу только спящим. Конечно, хотелось бы что-то изменить, но пока не до этого».

И не смотря на все сложности и невозможность нормально общаться с семьей, наш герой говорит, что очень любит свою работу: «Если бы не любил, уже ушел бы. В нашем автопарке созданы все условия для работы, а это дорогого стоит. Моя работа мне нравится, потому что я каждый день помогаю людям – кому-то добраться до работы, кому-то доехать домой, а значит, и моя главная задача – сделать пусть даже кратковременную поездку в автобусе приятной и безопасной для пассажиров».