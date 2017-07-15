Парки Шымкента: ожидание и реальность

Новые городские парки и скверы – Шымкент с каждым днем становится все краше. И в деле его благоустройства задействовано немало сил и средств. Но разве можно говорить об экономии, когда речь заходит об улучшении условий жизни?

А парки и скверы серьезно влияют на этот вопрос. Чем больше деревьев вокруг – тем легче дышать, чем больше благоустроенных площадок, тем приятнее гулять с детьми. Ну а если еще и исторические места областного центра берутся под особое внимание, то… О том, какие преобразования происходят и произойдут в Шымкенте нам рассказали в акимате города.

Летний «Наурыз»

В Шымкенте стало одним парком больше. В жилом массиве «Сайрам» после реконструкции открыт парк «Наурыз».

Напомним, парк «Наурыз» в жилом массиве «Сайрам» был образован в 1991 году. Общая территория парка – 8 га. Парк за 26 лет его существования ни разу не ремонтировали. Впервые его привели в порядок в этом году.

«При проведении строительных работ, из-за постоянных проливных дождей, возникли некоторые трудности. Техника не могла заехать. Тяжело пришлось и самим работникам. Но ребята успели в срок», – рассказал Ельжан Асембаев, заместитель руководителя ТОО «Куат Курылыс».

По просьбам местных жителей, нетронутым оставили старое колесо обозрения и летнюю сцену. Теперь на ней, как и 25 лет назад, будет звучать музыка. Деньги, предназначенные для демонтажа, были перенаправлены на укладку мраморной плитки у входа в парк, и на отделку арки травертином.

Тендер на ремонт парка выиграла компания ТОО «Куат курылыс». Ремонт городу обошелся в 180 млн. тенге.

Исторические объекты приведут в порядок

Отдельная тема – памятники, которых в Сайраме, если верить поговорке, несметное количество. Сейчас все они расположены вдоль автомагистралей. Машины, несущиеся по своим делам, поднимают пыль, которая, немного покружившись в воздухе, оседает на древних кирпичах и куполах.

«Я думаю, что навести здесь порядок не составит особого труда. Главное – все делать по уму и в соответствии с проектом. А его разработку следует поручить людям, заинтересованным в сохранении исторического наследия», – подчеркнул в ходе одного из совещаний аким Шымкента Габидулла Абдрахимов.

К слову, планируется, что реконструкция главных аллей, на которых расположены памятники, не будет слишком неподъемной для бюджета Шымкента. На этот счет есть у градоначальника Шымкента свои мысли: «Мы ведь смогли главную мечеть на площади Ордабасы отремонтировать. Нашлись люди, готовые вложить средства в это благое дело. Думаю, и здесь найдутся предприниматели, неравнодушные к родному городу».

А мне почему-то вспомнился парк «Рух ордо» в Чолпан ате. На огромной территории расположились мини-копии исторических памятников Кыргызстана.

А здесь, в этом жилом массиве Шымкента, не нужно строить новый парк. Достаточно навести порядок, которого достоин прах великих людей, покоящихся в Сайраме. Тем более, эта территория входит в так называемое «Малое кольцо паломничества по ЮКО». И туристов сюда приезжает немало. Кто-то поклониться праху отца Ходжи Ахмеда Ясави, кто-то попросить о помощи у праха Карашаш ана, кто-то просто преклонить колени на этой святой земле и попросить благополучия всем без исключения.

Кошкарата

А у истоков реки Кошкараты, протекающей через центр Шымкента, вырастет спальный микрорайон. И произойдет это в ближайшие годы. Начать строительство планируется уже в 2018 году. В городе разработана и принята программа «Жаңарту» («Обновление»).

Общая территория, подлежащая обновлению – 30 гектаров. Сейчас сносу подлежит 460 объектов, которые построены на правом берегу вдоль Кошкараты, и 420 домов, расположенных в частном секторе. По задумке архитекторов, после сноса объектов на этой территории будет построен 61 многоэтажный дом (9- и 12-этажные), детский сад, будет расширена школа. Кроме того, расположатся коммерческие объекты. Вопрос изъятия домов под госнужды будет решаться поэтапно. Предусмотрено несколько вариантов. Так, по первому планируется расселение жителей во временное жилье, а после завершения строительства предусматривается выделить им равнозначные по площади квартиры. Другой вариант предусматривает оценку их жилья и выкуп. Какой из вариантов выбрать, предстоит решать самим жильцам.

Наряду с этим, ведется разработка проекта по расширению русла реки Кошкараты от истока до площади Ордабасы. При этом планируется полное сохранение деревьев, растущих вдоль русла. Проект будет реализован в рамках государственно-частного партнерства.

По-семейному

Настоящий оазис среди каменных джунглей – так можно назвать потрясающий сквер в 21 микрорайоне. Раньше он носил название «Карасу», но после реконструкции он стал называться «Отбасы аллеясы» – «Аллея семьи».

Этот сквер пережил второе рождение в прошлом году. Тогда здесь на площади 1,02 га была проведена капитальная реконструкция. Главное, что после реконструкции парк приобрел ухоженный вид, а рядом со взрослыми деревьями высадили совсем молоденькие.

Пример того, как замечательно может уживаться старое и новое – вход на аллею. Здесь на аккуратной площадке растут 10 карагачей. Специалисты посчитали правильным сохранить эту зеленую семью, которая и стала настоящим символом большой и дружной семьи.

«В ходе реконструкции мы уложили тротуарную плитку, установили мостики и торшеры, сделали небольшую детскую площадку», – так, без особых эмоций, впрочем, как, наверное, и положено чиновнику, рассказал об аллее специалист отдела ЖКХ города Шымкента Ерубай Куралбаев.

На самом деле это место стало удивительно красивым. Только вдумайтесь – более 50 торшеров украшают дорожки аллеи, а переходы через арычки украсили красивые кованные мосты. Такой же мост и над самой речкой, протекающей здесь.

Старые ивы, тополя и карагачи дарят всем отдыхающим тень, а речка, неторопливо несущая свои воды, – приятную прохладу. Поистине – райский уголок.

Жители соседних домов давно уже облюбовали этот сквер. На его аллеях всегда можно увидеть дедушек и бабушек, гуляющих с внуками, молоденьких мам с колясками. А значит, с названием авторы не ошиблись – это настоящая Аллея семьи.

А ухаживает за сквером удивительная женщина, которой не нужна слава. Главное, чтобы ее работа радовала людей, – считает она. Всю жизнь Боранкуль апай проработала в школе, 15 лет партийную ячейку возглавляла, а после выхода на пенсию, подумала – чем сидеть дома, лучше работать, пока силы есть. Сейчас она ухаживает за парком, а еще привезла из дома клубни цветов и высаживает их на газонах.

«А что они дома будут пропадать. Так хоть красоту подарят людям», – говорит она.

Свою новую работу любит, хотя одной с таким хозяйством управляться непросто: «Не бывает хорошей или плохой работы. Кто-то посчитает, что работа эта грязная – вычищать аллеи, поливать деревья, копаться в земле. Но я могу сказать, что если ты свою работу любишь и делаешь ее честно, а плоды твоих трудов дарят людям радость, значит, все правильно».

Такая вот открытая и интересная собеседница. Очень хотела ее сфотографировать, но она засмущалась и сказала, что родственники ее вряд ли поймут.

И добавила: «Все награды и благодарности я уже получила. Известность мне не нужна».

В общем, дорогие горожане и гости Шымкента, если вы еще здесь не бывали, обязательно загляните – вам понравится.

А к чиновникам у меня просьба – закройте, пожалуйста, решетками ирригационные лотки, которые в нескольких местах пересекают аллею. И несколько молодых деревьев, к сожалению, не выдержали наших высоких температур, на их месте стоит высадить новые, более неприхотливые. Хотя, насчет деревьев мне уже пообещали – привезут саженцы.

Площадка для животных

Сразу после выхода статьи о сквере в социальных сетях мне написали несколько человек с вопросом – а что это за обнесенная забором территория? Не иначе, как кто-то решил ее «прикарманить». Можно понять переживания горожан. Но спешу всех успокоить. Это территория первой в городе специализированной площадки для выгула животных.

Расположена она в микрорайоне «Карасу» сразу за «Аллеей семьи». Общая площадь объекта – 25 соток. За месяц здесь полностью очистили территорию от кустов, проложили аккуратные газоны, установили элементы для дрессировки, а также скамейки и урны. А через неделю здесь подрастет симпатичный газон. Всю территорию огородили забором. На площадке много деревьев, а вдоль нее протекает река. А это значит, и собаки и их владельцы не будут страдать от жары.

Владельцы собак уже оценили площадку по достоинству. Эльвира Укасова внимательно следила за ходом работ и ждала открытия площадки. «Если бы вы видели, как здесь раньше было – сплошные заросли. Мы своих собак в них теряли. Территория не была огорожена, мы, как могли сами ее огораживали. А сейчас – просто радость. Спасибо акимату Шымкента за такой подарок для нас и наших питомцев», – говорит она.

В акимате Шымкента надеются, что эта первая площадка придется по вкусу как домашним питомцам, так и их хозяевам.

Саида ТУРСУМЕТОВА