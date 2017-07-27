Шымкентские игрушки отправят на экспорт

Продукция под торговой маркой «Наурыз Пластик» появилась на местном рынке несколько лет назад. Теперь предприятие намерено реализовывать ее на зарубежных рынках, сообщает пресс-служба акима Южно-Казахстанской области.

Сегодня завод выпускает песочные наборы, конструкторы-лего, шары, пирамиды, машинки-каталки. И это не весь ассортимент. Отметим, что игрушки под маркой «Сделано в Казахстане» продают на рынках города Шымкент и практически во всех районах области.

Их стоимость, по словам производителей, в два раза дешевле китайских аналогов. Как отмечают предприниматели, игрушки отвечают всем международным экологическим стандартам. Пластмасса — качественная, не токсичная. А потому игрушки не представляют опасности для детского здоровья.

Деньги на закуп двух производственных линий предприниматели получили в рамках программы «Дорожная карта бизнеса-2020». Мощность предприятия — более 3 тысяч изделий в месяц. Возможности позволяют увеличить объем продукции до 10 тысяч. На сегодня на предприятии налажен полный процесс производства. Недавно предприниматели переехали в новое здание, расположенное на территории индустриальной зоны. Теперь планируют увеличить мощность и выйти на рынки ближнего и дальнего зарубежья.