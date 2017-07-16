Спецкомиссия озвучила первые выводы по пожару на нефтебазе в Шымкенте. Причина крупного пожара на нефтебазе в Шымкенте до сих пор не установлена. Комиссия, проводящая расследование гибели рабочего при пожаре на нефтебазе в Шымкенте, пришла к выводу, что на предприятии не соблюдалась техника безопасности, пишет ru.sputniknews.kz.

Выяснилось, что в тот день оператор по приему нефтепродуктов приступил к работе раньше обычного, без спецодежды и не предупредил руководство о начале работы.

Из этого сделан вывод, что на предприятии был слабый контроль над производственной деятельностью, поэтому компанию АО «Шымкент Мұнай Өнімдері» привлекут к дисциплинарной ответственности.

Материалы расследования будут переданы далее в правоохранительные органы. Причина пожара до сих пор не установлена.

Нефтебаза загорелась 23 июня в 07.53 утра. Загорелся резервуар с бензином объемом 3 тысячи кубометров. Крупное возгорание, площадь которого составила почти 190 квадратных метров, тушили почти сутки.

В результате погиб 45-летний рабочий. У него остались супруга и четверо детей. Работодатель обещал выплатить семье погибшего компенсацию в миллион тенге.