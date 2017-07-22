В Шымкенте отклонили иски полицейских к Руслану Жанпеисову

Иски полицейских к Руслану Жанпеисову, более известного по всему Казахстану как «охотник на полицейских» и борец за правду на дорогах, отклонены, сообщает NUR.KZ.

Руслан Жанпеисов, более известный как «охотник на полицейских» и борец за правду на дорогах, находясь под следствием по обвинению в вымогательстве, и пребывающий под стражей в следственном изоляторе ИЧ 167/11 Шымкента, предстает ответчиком по ряду гражданских дел, поданных на него частными лицами.

Так, с марта по июнь, он дважды привлекался к суду по гражданским обвинениям.

В первом случае в начале июня прошло разбирательство по иску группы сотрудников полиции, по поводу видеоролика «Новое. Туркестан опять 25 или Нарушители в погонах», которое участник движения ОСА Руслан Жанпеисов опубликовал в YouTube еще в конце октября прошлого года.

Четверо сотрудников дорожной полиции, ставшие «героями» этого ролика, обратились в суд с требованием о защите чести, достоинства и деловой репутации.

Истцы утверждали что видеозапись с их изображением были сделаны без их разрешения и нанесли им ущерб деловой репутации и моральные травмы, которые полицейские оценили в сумму по 250 тысяч тенге каждый, требуя в общей сложности с Жанпеисова 1 миллион тенге.

Суд отправил видео материалы на экспертные психологические и филологические исследования. Однако исследования не выявили в роликах какого либо противоправного контента, или других фактов, подтверждающих заявление истцов.

В результате суд отказал истцам в исковых требованиях, однако обязал Руслана Жанпеисова оплатить расходы связанные с проведением экспертизы стоимостью 24 тыс. тенге.

Во втором случае с иском обратился гр. Н., у которого Руслан Жанпеисов в январе 2016 года занял 4 млн тенге. О чем собственноручно написал расписку, обязуясь выплатить долг до 1 января 2017 года. Однако свои обязательства Руслан Жанпеисов не выполнил, что полностью признал в суде.

Суд решил исковые требования истца удовлетворить в полной мере, взыскать с Жанпеисова Руслана в пользу истца указанную сумму долга в размере 4 000 000 (четыре миллиона) тенге и государственную пошлину в сумме 40 000 (сорок тысяч) тенге.

Между тем расследование основного уголовного дела в отношении Руслана Жанпеисова продолжается. В марте этого года Руслан Жанпеисов был арестован по обвинению в коммерческом подкупе, сопряженном с вымогательством.

Арест шымкентского активиста Жанпеисова прокомментировал руководитель ОО «ОСА» Руслан Лазута.

«После того, как в сети начали расползаться слухи о задержании Руслана и слухи о причинах его задержания, я решил записать ролик и развеять многочисленные слухи и домыслы возникающие на этой почве, причем слухи о причинах задержания были самые разнообразные, начиная от вымогательства и заканчивая торговлей оружием. В ролике я озвучил только имеющиеся факты и свое личное восприятие сложившейся ситуации», — отметил Лазута 24 марта 2017 года.