13-ый аким: Габидулла Абдрахимов 2 года руководит Шымкентом. 19 августа 2015 года акимом Шымкента был назначен Габидулла Абдрахимов. Вступая в должность, он пообещал, что город за короткое время изменится к лучшему.

Сдержал ли он свое слово и правда ли, что Шымкент стремительно меняется? Что можно успеть за два года? И как оценивают работу акима горожане? Этими вопросами задались журналисты медиахолдинга Отырар.

Строительство, дороги, коммуникации – пожалуй, нет ни одной сферы в городе, в которой не потребовалось бы личное вмешательство главы Шымкента. Так, одна из первых проблем, которую решил градоначальник – неработающие лифты в многоэтажках.

Следующий вопрос – городской транспорт, ставший объектом критики как горожан так и чиновников.

«Ездят желтые, синие автобусы, кондукторы непонятно как одетые, без формы, зазывают пассажиров, графики не соблюдают, грязь кругом!», — возмутился градоначальник в ходе одного из совещаний по вопросам транспорта.

Решением проблемы стало создание в Шымкенте компании Шымкент бас на основе государственно-частного партнерства. При этом доля акимата в этом проекте составила 49% остальное – доля инвестора.

«Я видел, как вы ямы ремонтируете – закидаете лопатой и готово, а потом после зимы опять кругом ямы!»

Еще одна проблема, которая набила оскомину всем – и пешеходам и водителям – качество дорог. Если раньше водители лишь вспоминали власти крепким словцом, проваливаясь колесом в очередную колдобину, то потом перешли к действиям.

Возле каждой дорожной ямы они установили самодельную табличку с надписью, адресованной акиму Шымкента Габидулле Абдрахимову. Впрочем, аким города и сам пользуется теми же дорогами и, как выяснилось, прекрасно знает откуда у проблемы «ноги растут».

«Я видел, как вы ямы ремонтируете – закидаете лопатой и готово, а потом после зимы опять кругом ямы!», — а это Габидулла Абдрахимов отчитывал дорожников.

В результате сейчас в городе в общей сложности отремонтировано 306 улиц, расширено четыре, еще шесть будут расширены до конца года. Кроме того, начато строительство первой в городе дорожной развязки.

Шымкент – вторая Венеция – так окрестили город жители из-за постоянных затопов в сезон дождей. Ирригация нуждалась в ремонте, правда. На это требуются средства и немалые.

Выступая перед народными избранниками аким Шымкента заявил: «Арыки у нас начинаются из ниоткуда и уходят в никуда. Необходимо привести все это в соответствие, чтобы город больше не страдал от наводнений».

Депутаты идею градоначальника поддержали. В результате впервые за всю новейшую историю Шымкента начали восстанавливать ирригационную систему. Сейчас полностью отремонтированы ирригационные сети на 18 улицах города.

Правда, есть и проекты, которые не смотря на значимость, оказались под угрозой срыва. Например, пешеходный мост по Рыскулова. Несмотря на все заверения акима, лифт, который предназначен для подъема пожилых и людей с колясками, так и не заработал. Второй мост, строившийся по образу первого и вовсе сейчас законсервирован.

Есть решения акима, исполнения которых город ждет до сих пор. И очень надеются шымкентцы, что дождутся.

В ноябре 2016 года Габидулла Абдрахимов потребовал вернуть остановки в муниципальную собственность. Даже если придется расторгать договоры аренды через суд. Ждем.

«Мы больше не пойдем на поводу у автовладельцев, недовольных пробками на Байтурсынова. Мы не будем ради них вырубать деревья и расширять проезжую часть! Не устраивает, пересаживайтесь на общественный транспорт, на велосипеды, ходите пешком!» — заявил глава города, обратившись к жителям Шымкенте, после того, как пересмотрел вопрос о расширение улицы Байтурсынова.

Пока доделывают только коммуникации на улице Байтурсынова, но жители пристально следят за ходом работ.

Впервые за несколько лет были приняты новые правила содержания домашних животных в Шымкенте. Прошлый аналогичный документ утратил законную сиду около пяти лет назад и другого попросту не было!

Понятно, что не всем эти правила понравились, но теперь даже скептики и противники правил вынуждены их соблюдать. Подробности правил с картой и интересными комментариями, можно прочитать ЗДЕСЬ

И все же город однозначно меняется. И перемен к лучшему в нем немало. И может правы те, кто призывает сделать хоть что-нибудь, чтобы изменить город к лучшему.

Меняется и аким. Перед самым новым годом Габидулла Абдрахимов вошел в ТОП-5 самых стильных акимов страны. Решающее слово в голосовании было у профессиональных стилистов.

«Отличную посадку костюма и продуманный подбор деталей демонстрирует аким Шымкента Габидулла Абдрахимов», — отметила шефа нашего города дизайнер Айгуль Касымова.

Кстати, Габидулла Абдрахимов один из немногих акимов, кто является уроженцем ЮКО. Владеет казахским, русским, немецким и английским языками. Женат, имеет трех дочерей и одного сына. Градоначальником был назначен в этом году в возрасте 40 лет. На это место чиновник пришел с должности заместителя руководителя Администрации президента РК. Габидулла Абдрахимов стал 13-ым акимом Шымкента за годы независимости.

13 — «Чертова дюжина» в акимовском списке иногда играет с градоначальником злую шутку. Не помогает даже совпадение: 13-ый аким руководит областным центром 13-го региона. В отставку нашего главу отправляли уже несчетное количество раз. Предполагаемое январское увольнение Абдрахимова было настолько правдоподобно, что в пресс-службы вынуждены были прокомментировать сплетню: «Аким Шымкента Габидулла Абдрахимов не собирается покидать свой пост. Габидулла Абдрахимов продолжает работать на своей должности. Он был в отпуске 12 дней и накануне приступил к своей работе», — сообщили в акимате.

Хотя к тому, что ничего не вечно, Габидулла Абдрахимов готов. «Вот сейчас я аким, но ведь я вечно им не буду, – пояснил Габидулла Абдрахимов как вечером, на встрече с городской молодежью. – Если переведут в другое место, хочу, чтобы меня вспоминали добрым словом. Поэтому стараюсь».

Редакция информационного портала Otyrar.KZ предлагает всем жителям и гостям города написать свое мнение о работе акима Шымкента. Свое мнение можно написать в комментариях к этой публикации.