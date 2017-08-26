Без газа в Шымкенте остались 2300 абонентов частного сектора. Вечером 25 августа на улице Клары Цеткин произошел порыв газопровода среднего давления, сообщили в газовом хозяйстве Шымкента.

Житель улицы сообщил в газовое хозяйство Шымкента, что в порыве виноват водитель трактора-экскаватора принадлежащего ТОО «ЖолСтройИндустрия», который менял кольцо канализационного колодца около дома №12 и повредил подземный газопровод.

На место утечки газа незамедлительно выехали специалисты аварийной бригады. Утечка газа была локализована. Газовики закрыли задвижку д-100мм на входе в ПГБ-133.

Мастер СЭГС Нуржан Турарбек улы пояснил, что на данный момент без газоснабжения осталось 10 коллективных ШРП, 830 индивидуальных ШРП — в целом, около 2300 абонентов частного сектора.

На данный момент ведутся ремонтно-восстановительные работы.