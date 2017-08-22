В Сарыагашском районе водитель автомобиля сбил электроопору, газовую трубу и погиб сам

В Сарыагашском районе ЮКО водитель автомобиля сбил электроопору, газовую трубу и погиб сам в момент аварии. Об этом сообщили в газовой службе района.

Смертельная авария произошла 21 августа около пяти часов вечера в поселке Кожахан. Водитель автомобиля погиб на месте в момент столкновения с опорой электросетей.

«Поступило сообщение от диспетчера Сарыагашского ГХ в 17 часов 15 минут, что по адресу с/о Жибек жолы поселок Кожахан произошел наезд автомашины на опору линии электропередач, в результате чего опора линии электропередач упала на газопровод д-76мм низкого давления…» — говорится в сообщении ремонтной бригады.

Из-за аварии без газоснабжения остались 60 абонентов частного сектора поселка. Прибывшая на место ремонтная бригада газового хозяйства устранила утечку газа и перекрыла задвижку. «В результате обрушения электроопоры на газовую трубу произошел полный порыв по сварному стыку», — отметили специалисты. Ведутся ремонтные работы.