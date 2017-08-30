Кто поможет защитить права?

А вы задумывались над тем, что есть права человека и есть права гражданина. Вот вы, сможете так, что называется, с ходу, понять, в чем разница. Я – нет. Давайте попробуем разобраться.

Интернетовский поисковик по заданной теме сразу выдает статью директора НИИ частного права Каспийского университета, академика НАН РК, д.ю.н., профессора М. Сулейменова «Права человека и гражданина в Конституции и в Гражданском Кодексе Республики Казахстан». В ней он добрым словом вспоминает одного из известных казахстанских ученых-юристов, разработчика Конституции РК, министра юстиции страны Нагашбая Шайкенова. Помните, был такой у нас в стране интеллигентный худощавый человек в темной оправе очков, большой умница… Он очень рано ушел из жизни, было ему всего 47 лет…

Так вот именно Нагашбай Амангалиевич объяснил причину изменения Конституции 1993 года отсутствием раздела о правах человека. В первой Конституции нашей страны раздел назывался права гражданина, о правах человека говорилось мельком, только в одной статье. Но, во главу угла, считал будущий министр юстиции, должны быть поставлены права человека! Именно поэтому Конституция 1995 года и все последующие, вплоть до нынешней, открываются (после Общих положений) разделом, который называется «Человек и гражданин». Весь второй раздел Основного Закона страны – с 10-й по 39-ю статью посвящен правам и обязанностям гражданина и человека. Полистайте на досуге Конституцию, любопытное и поучительное во всех смыслах это занятие. Для себя я выделила самые базовые статьи, к примеру 12:

«1. В Республике Казахстан признаются и гарантируются права и свободы человека в соответствии с Конституцией.

2. Права и свободы человека принадлежат каждому от рождения, признаются абсолютными и неотчуждаемыми, определяют содержание и применение законов и иных нормативных правовых актов.

3. Гражданин Республики в силу самого своего гражданства имеет права и несет обязанности». Многие из южан с ехидцей прочитают содержание Статьи 14: «1. Все равны перед законом и судом». В статье 15 сказано: «1. Каждый имеет право на жизнь…» А, вспомните, Статью 16: «1. Каждый имеет право на личную свободу…» Мне 17 статья нравится: «1. Достоинство человека неприкосновенно». Поняли? Надо домочадцам напомнить об этом. Заканчивается второй раздел Статьей 39, вот что гласит его крайний пункт 3: «Не допускается ни в какой форме ограничение прав и свобод граждан по политическим мотивам…» Серьезная конституционнная гарантия.

Итак, можем уяснить: права человека являются нашими естественными правами, в отличие от прав гражданина, которые возникают только в связи с наличием у личности гражданства или иного правового статуса (иностранца, лица без гражданства). И эти права включены в Конституцию РК, то есть в нормативно-правовую систему Казахстана?

Наверное, прежде всего, быть полезным своему государству. Быть его патриотом, защитником. Нужно быть достойным своего Отечества, Казахстана. Чересчур высокопарно звучит? Возможно, кто-то скажет, что достаточно просто быть порядочным человеком, честным тружеником, и, упаси боже, не быть вором, мздоимцем, казнокрадом… Еще одно хорошее качество гражданина – жить не только настоящим своей Родины, государства, но и знать язык страны, ее прошлое, интересоваться историей своего государства, культурой, традициями. Представлять перспективы, масштабы роста Казахстана, его будущего, в котором будут расти, трудиться наши потомки.

В отношении защиты наших прав полезная для вас информация. На днях в здании Южно-Казахстанской областной прокуратуры открылся очередной центр приема граждан. Центр оборудован 30 местами ожидания. Принимать граждан по правовым вопросам в нем будут прокуроры по надзорам за законностью досудебной стадии уголовного процесса, исполнительного производства, судебных актов по уголовным и гражданским делам. Основная задача Центра – прием граждан и консультации по правовым вопросам в рамках компетенции органов прокуратуры. Дежурные прокуроры будут принимать и консультировать граждан, помогать им в составлении обращений. Здесь же можно записаться на прием к руководству прокуратуры, получить информацию о ходе рассмотрения ваших обращений и копии ответов. Словом, получить квалифицированную юридическую помощь с разъяснением норм действующего законодательства. Центр открыт в рабочие дни, с понедельника по пятницу включительно с 9.00 до 18.30 часов, с обеденным перерывом с 13.00 до 14.30 часов.

И, напоследок, очередная притча, попавшаяся мне на днях в соцсетях:

« – Как изменить мир к лучшему?

– Каждый день убивая одного наглеца, одного труса, одного предателя, одного лентяя, одного сплетника, одного гордеца и одного тирана.

– Где же я найду стольких на каждый день…?

– В себе, друг мой, в себе…»

С Днем Основного Закона страны, земляки! Меняйте мир к лучшему…

Фарида Шарафутдинова