Масштабное изменение Туркестана уже на старте

Строить новое, не разрушая старое. Такую амбициозную задачу ставят перед собой архитекторы Южно-Казахстанской области, планируя детальную планировку одного из древнейших городов ЮКО, столицы тюркского мира 2017 года – Туркестана. Нам стало интересно, как этот город видоизменится в ближайшие годы.

Ответил на все наши вопросы руководитель управления архитектуры и градостроительства Южно-Казахстанской области Еркин Жусипов. Впрочем, в интервью мы коснулись не только облика Туркестана, но и вопросов придорожного сервиса, а также необычного объекта, который должен появиться в Шымкенте. Все это идет в одном ключе с госпрограммой «Нурлы жол».

– Еркин Наурызбаевич, расскажите, пожалуйста, как обстоят дела с разработкой, корректировкой и утверждением генеральных планов областного и районных центров?

– В ЮКО расположены 842 населенных пункта, при этом в 53 из них количество населения превышает 5000 человек, в 789 проживают до 5000 человек. В связи с ростом населения и новых требований к строительству в генеральные планы некоторых районов и городов области вносятся корректировки и изменения. Так, в 2011 году был пересмотрен генеральный план города Туркестан – духовной столицы нашей страны, в 2012 – Шымкента, города, перед которым стоит амбициозная задача стать третьим мегаполисом страны, в том же, 2012 году – Кентау, в 2013 – города-курорта Сарыагаш, в 2015 – населенного пункта Созак, Сузакского района, в 2016 – райцентра Сайрамского района – Аксукент, в 2016 – сельского округа Шаян Байдибекского района, в 2017 – города Арысь. Кроме того, в области разрабатываются схемы дальнейшего архитектурного развития и строительства населенных пунктов. Согласно плану развития Южно-Казахстанской области, до 2017 года полностью завершены 434 схемы, что составляет 55% от необходимого количества. Так, полностью разработаны схемы развития населенных пунктов Сузакского, Ордабасинского и Тюлькубасского районов, а также городов Арысь и Кентау. Планируется что в целом в 2017 году будут разработаны 120 схем, в 2018 году – 151 схема.

– И что дадут эти схемы?

– Это своего рода руководство к действию. В каждой такой схеме детально расписано – что, когда и как должно меняться и строиться в том или ином населенном пункте. И уже согласно этой схеме будет разрабатываться, например, ПСД по каждой отдельно взятой улице, по каждому из описанных проектов.

– Недавно было заявлено, что Туркестан очень сильно изменится в ближайшие годы. Не могли бы вы рассказать, что планируется сделать в городе, который в этом году получил статус столицы тюркского мира?

– Туркестан мы планируем развивать в качестве историко-культурного центра мирового уровня. На эти цели, в частности, направлена концепция «Көне Түркістан», разработанная в рамках реализации программы «Мәдени мұра». По данному проекту мы планируем «охватить» 99,6 га земли. Все работы будут производиться поэтапно.

На первом этапе нужно выкупить 129 домов, расположенных с противоположной стороны от мавзолея Ходжа Ахмеда Ясави. В них проживают семьи оралманов. Сейчас ведется разъяснительная работа и, по информации акимата города Туркестан, жителям предлагается несколько вариантов – либо это выкуп, либо временное переселение с тем, чтобы потом выделить им жилье в новых многоэтажных домах. На все работы по выкупу жилья предполагается затратить 1,29 млрд. тенге. Впоследствии на этих территориях общей площадью 12,8 га будут возведены объекты туристического сервиса и услуг.

– Вы сказали, что планируется три этапа. Какие работы будут проводиться по второму и третьему этапам?

– Второй этап предполагает строительство этнопарка площадью 45 га. Сейчас в зоне будущего этнопарка ведутся археологические раскопки. И в этом плане идеальным вариантом было бы сделать на этой территории музей под открытым небом, чтобы туристы, прогуливаясь по улочкам средневекового города, могли знакомиться с культурой и бытом тех времен. Мы планируем расположить там объекты общественного питания. Еще одна важная деталь – древнее историческое озеро, которое мы планируем восстановить. Кроме того, сейчас мы думаем над тем, как можно использовать сохранившиеся с юго-восточной стороны мавзолея исторические следы средневекового рабата.

И по третьему этапу мы хотим построить центр отдыха для туристов между центральной площадью Есимхана и улицей Амир Темира – парк, места отдыха, торговые ряды, пункты питания, гостиничный комплекс, мемориальный комплекс «Қазақ хандығы», этнокомпозиционный комплекс, мультимедийный центр. Общая стоимость проекта оценивается в 7,8 млрд. тенге.

– Хорошо. Это все делается исключительно для привлечения туристов. А как же местное население?

– Во-первых, для удовлетворения потребностей 30 тысяч граждан жильем и земельными участками, в восточной части города строится микрорайон «Отырар». Сейчас там ведется строительство 8 домов. Очень скоро там будет сформирован новый город. Кроме восьми жилых домов по 60 квартир каждый, в текущем году начнется строительство еще 6 домов. А в следующем – 20 многоэтажных жилых домов, кроме того будут возведены 150 коттеджей. А чтобы перед семьями, которым предстоит обживать новые микрорайоны, не вставал вопрос обеспечения детей дошкольными учреждениями и школой, планируется строительство школ и детских садов в рамках государственно-частного партнерства. Так, в этом году в микрорайоне «Отырар» планируется строительство детского сада на 280 мест. А в следующем году запланировано строительство новой школы. Вместе с этим, здесь будет возведен психолого-коррекционный центр для детей на 200 мест. А в восточной части будет построен административно-деловой центр города.

– В ходе брифинга в областном центре коммуникаций аким города Туркестан отметил, что приток туристов в Туркестан растет с каждым годом. Если 4 года назад Туркестан посетили 618 тысяч человек, то за один только 2016 год его посетили свыше 1,6 млн. человек. Добраться до Туркестана из Шымкента легко – благо построена трасса Западная Европа-Западный Китай (правда, сейчас ведется ремонт на отдельных участках), но меня интересует вопрос придорожного сервиса. Как он решается?

– В нашей области вдоль автокоридора «Западная Европа-Западный Китай» должен появиться 21 объект дорожно-туристического сервиса. Это будут пункты обслуживания путников, в которых можно не только остановиться, заправиться, поесть, переночевать в мотеле, но еще и отдохнуть, полюбоваться природой, погулять. То есть это будут комплексные пункты размером от 10 до 20 га, в которых будут предоставляться не только стандартные услуги дорожного, но еще и туристического сервиса. Чтобы потенциальные туристы остановились и задержались здесь подольше, мы определили живописные места в разных районах области, где есть родники, горы или другие природные достопримечательности, где впоследствии можно будет разбить сады и скверы. Уже к нынешнему августу предполагается разработать общую концепцию, принцип организации и планировки проектов этих пунктов, на основании которых впоследствии райакиматы разработают индивидуальные проекты для каждого из 21 объектов.

– Но вдоль международного транспортного коридора расположены и частные дома. И не всегда они, что называется, презентабельного вида. Как решается этот вопрос?

– Для обновления фасадов частных домов внедряется ряд предложений. Как ожидается, до 1 июля 2018 года все объекты должны привести в соответствии с требованиями Национального стандарта. Если же говорить в целом о наших транспортных коридорах и состоянии придорожных объектов, то строительство участка Шымкент-Тараз международного транспортного коридора, проходящего через территорию области, завершено в 2016 году, а участка Шымкент-Ташкент планируется завершить до конца 2017 года. Поэтому сейчас ведутся работы по регулированию придорожных сооружений и контроль над соблюдением законности. В частности, в пределах полосы отвода вдоль автомобильных дорог общего пользования запрещается строительство зданий и сооружений, а также прокладка инженерных коммуникаций. Добавлю, вдоль автодороги «Западная Европа-Западный Китай» расположены 440 объектов обслуживания, 348 из них не соответствуют международным стандартам. Расположено более 500 индивидуальных жилых домов и 41 автозаправочная станция.

– И вопрос, совершенно не касающийся ни Туркестана, ни международного транспортного коридора. Некоторое время назад в СМИ появилась информация, что архитекторы Южного Казахстана подарят Шымкенту «Корону». Что это за объект и где он будет расположен?

– «Корона» – это сорокаэтажное здание, которое будет венчать собой самую высокую точку областного центра и станет визитной карточкой не только Шымкента, но и всего Южного Казахстана. Разработкой эскиза занималась большая группа южноказахстанских архитекторов. Рассматривались два места: микрорайон «Север», где находится одна из самых высоких точек города, и за статуей Байдибек-ата, в самом сердце нового административно-жилого района «Шымкент-сити». Но на днях глава ЮКО провел встречу с инвесторами из Китая, в ходе которой и было принято решение о строительстве 57-этажных небоскребов в Шымкент-сити. Сейчас там подводят коммуникации: водопроводные и электрические сети, строятся дороги. Думаю, что «Корона Шымкента» прекрасно впишется в общий архитектурный ансамбль.

Саида Турсуметова