Очередной беспредел энергетиков

Здравствуйте. Вот такую «волшебную»квитанцию я сегодня получила. Это очередной маразм или беспредел?!

Мало того, что у меня прописано 3 человека, а не 1, так ещё и 325 киловатт приписано!!! И это я по сегодняшним показаниям посчитала, а не тогда, когда они их снимают! Так как стоит 2-тарифный счётчик, то по их новым правилам я имею право до 20 августа предоставить им справки о количестве прописанных людей. 20-ое ещё не настало, а счета уже почему-то новые, хотя снималось все в конце июля!

Когда уже кончится этот бардак и наберут нормальных работников, а не этих неучей, которые ни читать, ни считать нормально не умеют!!! Я так понимаю, что с такими бумажками имею полное право идти в суд, прокуратуру и общество по защите прав потребителей? Народ, подскажите, куда лучше и действенней? Наши коммунальщики решили по очереди сюрпризы выдавать?! Нервов уже не хватает терпеть этот беспредел, маразм и бардак!!!

Автор: Наталья Чистова