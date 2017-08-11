Полицейские Шымкента задержали по горячим следам квартирного вора

Сотрудники Абайского ОП УВД г. Шымкент по горячим следам задержали 35-летнего мужчину, причастного к более 30 фактам квартирных краж, совершенных им на территории Шымкента.

Так, в дежурную часть Абайского ОП УВД г. Шымкент с заявлением обратился 32-летний потерпевший о том, что в мае текущего года неизвестные лица путем взлома проникли в его жилище и похитили 200 тысяч тенге. С аналогичными заявлениями в отдел полиции обратились еще несколько жителей Шымкента.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий оперативники Абайского ОП УВД г. Шымкент задержали воришку, когда тот пытался совершить очередную кражу. В полицию поступило сообщение о том, что в дом в мкр. Ынтымак через окно проник неизвестный мужчина.

По прибытию на место преступления стражи порядка задержали подозреваемого, жителя г. Туркестан, 1982 г.р., ранее неоднократно судимого, который признался в содеянном.

Следствием установлена причастность задержанного к 34 фактам краж чужого имущества на общую сумму около 5 миллионов тенге. В качестве вещественных доказательств изъяты золотые изделия и другие ценные вещи.

По данным фактам возбуждено уголовное дело по статье 188 УК РК «Кража». Подозреваемый арестован. Проводится досудебное расследование.

Полицейские г. Шымкент рекомендуют гражданам быть внимательными к своему имуществу. Необходимо ставить в своих домах железные решетки на окна, металлические двери с надежным замком, оснастить свои жилища сигнализацией и домофонами, а деньги и ценности хранить в надежных местах.

Если же Вы стали жертвой или очевидцем подобных преступлений, то вам необходимо незамедлительно обратиться в полицию или позвонить по телефону «102».

Пресс-служба ДВД ЮКО