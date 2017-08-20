Скорая помощь ЮКО готовится работать по-новому

Подписан приказ министра здравоохранения Республики Казахстан по правилам оказания скорой медицинской помощи. Теперь вызовы по скорой неотложной помощи разделят на четыре категории.

…Большинство из нас относится к своему здоровью наплевательски. Случись недомогание, тут же по совету друзей или интернета, запиваем боль той или иной таблеткой. Полегчало? Все – это лучший повод отложить визит к врачу, и терпим-терпим до последнего. А еще у нас полно вредных привычек, самая скверная из них – мы часто переедаем. Да что там еда, мы даже не умеем должным образом чередовать нагрузки – работу и отдых. Но есть у нас и другая категория людей, которых медом не корми, дай вдосталь пообщаться с медиками. Вот они-то, чуть что, без конца названивают в скорую, требуя к себе на дом «неотложку». Выезжая к таким больным, явно с хроническим «букетом» болезней, врачи поневоле упускают время на оказание экстренной помощи, в которой нуждаются другие люди.

Так вот новые правила работы скорой медицинской помощи, по словам вице-министра здравоохранения РК Лязат Актаевой, позволят обеспечить качественную скорую неотложную медицинскую помощь, передал Zakon.kz.

«Анализ показал, когда машины выезжают к пациентам с хроническими заболеваниями, то они могут опоздать к пациентам, у которых возникает непосредственно угроза для жизни. Поэтому есть теперь четыре категории вызовов», – сказала вице-министр здравоохранения на пресс-конференции в правительстве РК.

Лязат Актаева отметила, что три категории (вызовы с мест дорожно-транспортных происшествий, вызовы по случаям острых нарушений мозгового кровообращения и т.п.) имеют потенциальные и непосредственные угрозы для жизни и здоровья: «Они остаются в диспетчерской скорой помощи, выезжать будут машины скорой помощи. Четвертая категория – это вызовы к хроническим больным. Те, которые наблюдаются у врачей, вызовы будут переадресовываться в центры неотложной медицинской помощи, то есть будут при поликлиниках центры неотложной помощи 24 часа в сутки принимать вызовы».

Чиновница от здравоохранения надеется, что такой подход позволит обеспечить территориальную доступность к хроническим больным, так как поликлиники ближе, значит, доехать можно будет быстрее, в то же время это позволит скорой помощи сосредоточиться именно на экстренных вызовах.

Вице-министр пояснила, что «в правилах прописана обязательность обучения фельдшеров и врачей скорой помощи по международным стандартам неотложной медпомощи. Кроме этого, в нормативе описано, что скорая помощь районных больниц интегрирована со скорой помощью области. Соответственно, выстроена одна служба, идет оснащение GPS навигаторами».

Как указала вице-министр, это позволит проводить мониторинг, быстро обеспечивать доезд.

И еще Лязат Актаева сообщила, что «также в приказе проговорено про приемный покой. Министерство здравоохранения вводит новую специальность – врач неотложной медицинской помощи. Если раньше такие врачи через подготовку приходили, то теперь будут обучаться через резентуру. Они будут работать именно на уровне приемного покоя многопрофильного стационара, и осуществлять так называемую сортировку. Тот пациент, по которому видно, что он нуждается в экстренной помощи, в первую очередь она будет ему оказываться. То, что описано в приказе, мы считаем, позволит обеспечить качественную скорую неотложную медицинскую помощь».

А теперь несколько «говорящих» цифр, указывающих на причины смерти наших земляков, скончавшихся в январе-июне 2017 года, то есть за первое полугодие. Их подготовил департамент статистики Южно-Казахстанской области.

Всего за этот период в нашей области умерло 7417 человек. Среди основных причин смерти наибольший удельный вес занимают болезни системы кровообращения (27,7%). От новообразований умерло 768 человек (10,3%), от болезни пищеварения 706 человек (9,5%).

За первое полугодие в Южном Казахстане зарегистрировано 403 умерших ребенка до одного года. По сравнению с прошлогодним показателем число умерших детей уменьшилось на 14,6% . Чаще всего причинами смерти младенцев являются заболевания от состояний, возникающих в перинатальном периоде, от которых умерло 207 младенцев (51,4%).

Вместе с тем уменьшилось количество смертей от болезней органов дыхания на 20,5%, от инфекционных и паразитарных болезней на 41,7%.

Хочется верить, что скорая помощь к ним прибывала вовремя…

Реформа запускается с 1 января 2018 года.