В Шымкенте школьный забор и лоток ирригации стали предметом ожесточенных споров

Школьный забор и лоток ирригации стали предметом ожесточенных споров между жителями 11 микрорайона и руководством школы №36 в Шымкенте. Жители близлежащих к школе домов выступили против решения школы снести забор и проложить лоток для сбора дождевой воды.

По мнению отдельных жильцов, лоток станет ловушкой для школьников. А снос бетонного забора, разграничивающего дворы многоэтажек и школьную территорию, и вовсе противоречит правилам безопасности.

То обстоятельство, что за старым забором из бетонных плит школа уже установила легкое и прочное сетчатое заграждение, не остановила жителей от многочисленных жалоб и разбирательств. Горожане собрались на сход и высказали свои претензии.

Пока длился спор о незаконном сносе забора и о том, что кому принадлежит, директор 36 школы показывает разрешение, которое гласит, что местные жители со стройкой согласны и что работы здесь необходимы, как воздух. После обильных осадков потоки воды устремляются на школьную спортплощадку. Чтобы навсегда избавиться от многолетней болячки и было решено убрать бетонный забор. На месте огромных ям, рабочие займутся прокладкой арыков. По ним вода будет с лёгкостью уходить в канализацию.

После такого объяснения и разрешения на строительство, подписанного жильцами собственноручно, жалобщики заговорили по-другому. Сегодня они просят не затягивать с работами и поскорей проложить арыки. Сегодня здесь огромные ямы, а рядом с ними часто играют дети.

Шуддин Саидов