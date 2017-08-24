В Шымкенте стартовала обработка от ККГЛ

В Шымкенте начались осенние работы по вакцинации и обработке скота от конго-крымской геморрагической лихорадки. Согласно плану, ветеринары города планируют обработать 1 млн 800 тысяч квадратных метров загонов, 352 тысяч квадратных метров буферных зон, 75 тысяч крупнорогатого и 122 тысячи голов мелкорогатого скота.

В областном центре работы по обработке проводят 16 человек, разделенные на 4 рабочие бригады. Аналогичные работы так же проводились и минувшей весной.

В этом году с началом теплых дней от укуса клеща пострадало 500 человек. Однако ни одного клеща-переносчика ККГЛ выявлено не было. По словам специалистов, количество самих кровососов уменьшилось в разы.

Южно-Казахстанская область, особенно, самые южные ее районы, являются природными очагами ККГЛ

Геморрагическая конго‑крымская лихорадка – вирусная природно‑очаговая болезнь, возбудитель которой передается через укусы иксодовых клещей; характеризуется тяжелой интоксикацией и резко выраженным геморрагическим синдромом.

Болезнь впервые описана М. П. Чумаковым в 1944–1945 годах в Крыму и позднее в республиках Средней Азии. В 1956–1969 гг. очаги сходных заболеваний выявлены в Болгарии, Югославии, Венгрии, Восточной и Западной Африке, в Пакистане и Индии. Заболевание распространено в Крыму, Донецкой, Астраханской, Ростовской и Херсонской областях, Краснодарском и Ставропольском краях, в Казахстане, Узбекистане, Туркмении и Азербайджане.

Распознавание болезни основывается на выявлении типичных признаков болезни: острого начала болезни с высокой лихорадкой, гиперемии лица, быстрого нарастания геморрагических проявлений, сосудистой недостаточности, нефропатии и гепатопатии у больных, относящихся к категории высокого риска (животноводы, охотники, геологи).