В Туркестане накрыли секс-притон

В священном Туркестане накрыли секс-притон с проститутками. Об этом Тengrinews.kz сообщил прокурор города Руслан Абдраимов (Әбдірайымов).

5 августа 2017 года сотрудники Управления внутренних дел Туркестана обнаружили бордель с проститутками. В тот же день секс-притон был накрыт.

Полицейскими уже начато досудебное расследование по статье 309 Уголовного Кодекса РК «Организация или содержание притонов для занятий проституцией, а равно сводничество с корыстной целью». Подозреваемым грозит срок лишения свободы до пяти лет с конфискацией имущества.

Главный прокурор Туркестана сообщил, что за последние три месяца это второй подобный зарегистрированный факт.

«Ранее в священный месяц Ораза известный в городе аксакал Жарылқасын Әзіретбергенов говорил, что необходимо искоренить проституцию. Всем известно, что священный Туркестан является духовной столицей страны и в отдельных сферах общества есть факты, которые не к лицу нашему духовному богатству. Одним из таковых являются притоны для организации занятий проституцией», — заявил Руслан Абдраимов.