В ЮКО младший брат спас сестру от насильника

В Сайрамском районе задержан 38-летний местный житель, подозреваемый в попытке изнасилования 16-летней девушки, передает корреспондент NUR.KZ.

Как установлено, около 10 часов вечера девочка пошла в сельский магазин, чтобы купить продуктов. После того как она вышла из магазина и направилась к дому, на безлюдной улице на нее напал незнакомый мужчина. На крики о помощи к месту происшествия прибежал младший брат девушки. Поняв, что не сможет справиться сам, мальчик позвал соседей, которые и задержали нападавшего, освободив девушку.

Сам подозреваемый, ранее не судимый, женат, имеет детей, признаков опьянения не установлено. Свою вину он отрицает.

Как пояснила следственный судья Сайрамского суда Салтанат Кабылова, судом выдана санкция на арест подозреваемого сроком на два месяца. Подозреваемый не смог до конца довести свои намерения по независящим от него причинам.

При этом не исключено, что он выслеживал девушку, стоя на улице и наблюдая за потенциальной жертвой через окна магазина.