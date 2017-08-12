Время меха — в «Шубамании» новый сезон и новые цены

В Шымкенте вновь распахнула свои двери ярмарка «Шубамания». Известная российская компания представила шымкентским ценителям меха как классику, так и новые коллекции. Более пяти тысяч шуб и меховых пальто, среди которых куница и чернобурка, соболь и норка, мутон, кролик — на любой вкус и бюджет. В «Шубамании» новый сезон, новые цены, новый адрес и новые акции.

Короткие, в пол, точно по фигуре, свободного кроя, броские и необычные, классические и спокойные. Шубы и шубки, меховые пальто, жилеты и курточки — фасоны меховых изделий в «Шубамании» рассчитаны на любой типаж.

Шубам, как и любви, все возрасты покорны. Поэтому среди покупателей — горожане всех возрастов. И для каждого найдется свой, эксклюзивный вариант.

Татьяна Кирьянова, представитель завода-изготовителя: «У нас новая коллекция. Очень интересные вещи в новом сезоне. Это баргузинский соболь — посмотрите, как играет мех! Тончайшая выделка, легкость и в то же время роскошь. Есть длинные и короткие модели, какие больше нравятся. Привезли также любимую шымкентскими женщинами классическую норку. Очень элегантные модели. А это — новинка, таких шуб в Казахстане нет. Может быть, она покажется искусственной, но это особая выделка мутона. Для смелых девушек очень подойдет…»

Все оттенки серого представляет «Шубамания» в ограниченной коллекции великолепных норковых манто. Такой цвет меха редкость — в компании это первая коллекция.

Посмотреть, получить консультацию, примерить и выбрать шубку по душе, что еще нужно женщине? Но в Шубамании подумали и о мужчинах, которым не менее приятно ощутить прикосновение нежнейшего меха элитной выделки. Для ценящих тепло и комфорт мужчин представлена коллекция меховых курток. Стоимость вполне демократичная.

Татьяна Кирьянова: «У нас сейчас летние скидки. От 5 и до 30%. Разнообразные акции, кредит, рассрочка. Можно оформить на шесть месяцев…»

В огромном демонстрационном зале «Шубамании» несколько секторов. Можно познакомиться с эксклюзивной коллекцией, где шубки изготовлены всего по нескольку штук. Есть сектор с грандиозными скидками — стоимость милой шубки уменьшена почти вдвое. Есть сектор больших размеров, что редкость в магазинах одежды.

Ярмарка «Шубамания» ждет всех желающих ежедневно с 10 утра и до 8 часов вечера по адресу: Темирлановское шоссе, 19 (мебельные павильоны ТЦ Аль-Фараби).

Дорогу к ВАШЕЙ ШУБКЕ покажут яркие указатели!

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