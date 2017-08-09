Житель ЮКО нашел на своем поле табун лошадей. 18 красавцев мирно паслись на частных владениях в одном из аулов под Туркестаном. Сельчанин позвонил в полицию. Хозяина табуна нашли только через две недели.

В УВД Туркестан поступило сообщение о том, что житель одного из аулов обнаружил на своем поле бесхозный табун лошадей в количестве 18 голов. Стражи порядка разослали ориентировки в соседние районы и провели подворный обход. Спустя две недели полицейские обнаружили владельца скота в городе Кентау.

Как оказалось, мужчина не обращался до этого в полицию, а надеялся самостоятельно разыскать пропавшую скотину.

После проведения необходимых процедур сотрудники полиции вернули лошадей их законному владельцу.

Как показывает практика, большинство случаев скотокрадства в области происходят по вине беспечности самих потерпевших, оставляющих свой скот на выпасе без присмотра, чем могут воспользоваться злоумышленники. В случае же пропажи скотины потерпевшие не сразу обращаются в полицию, а предпринимают самостоятельные попытки разыскать свой скот. А за это время теряются улики, и найти пропавший скот или задержать возможных скотокрадов становится крайне проблематично.

Кроме того, местные жители не уделяют должного внимания биркованию и таврированию своей скотины.

Так, в июле текущего года в УВД Туркестана обратился 52-летний местный житель с заявлением о том, что три дня назад с вольного пастбища пропала его корова стоимостью около 200 тысяч тенге. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники МПС УВД Туркестана обнаружили гуляющую корову в полутора километрах от места выпаса.

В присутствии свидетелей полицейские вернули найденную корову ее законному владельцу. Так, из-за своей беспечности, владелец чуть не потерял свою корову, у которой также отсутствовала бирка. Полицейские направили собранные материалы в соответствующие службы для привлечения владельца скота к ответственности.

В целях профилактики и противодействия скотокрадству сотрудниками полиции УВД Туркестана в рамках разработанного плана «Эффективный заслон скотокрадству» проводятся разъяснительные работы среди местного населения о необходимости охраны своего скота на пастбищах и подворьях. На выездных встречах и через средства массовой информации стражи порядка напоминают жителям о необходимости установления охранных средств и видеокамер, укрепления и обеспечения освещением мест, где содержится скот, а также бирковании и таврировании скота.

Кроме того, участковыми инспекторами МПС УВД Туркестана проводятся рейдовые мероприятия по проверке рынков, цехов, скотных дворов и других мест разделки мяса домашних животных, с хозяевами которых проведены разъяснительные работы и розданы памятки по профилактике скотокрадства.

Южно-Казахстанские полицейские еще раз призывают жителей области быть внимательными к своему имуществу, не оставлять скот на пастбищах без присмотра, по возможности нанять пастухов.

В случае же пропажи или кражи скота стоит незамедлительно обращаться в полицию по номеру «102».

Пресс-служба ДВД ЮКО