Жители Каратаусского района Шымкента устроили огромную стихийную свалку

В Каратауском районе Шымкента на границе села Сайрам и села Кызыл су образовалась стихийная свалка. Устроили ее местные жители. А потом сами же и задохнулись от неимоверной вони. «Вывозить» отходы пришлось районному акимату.

Тонны твердо-бытовых отходов то и дело сбрасывались в овраг у дороги возле кирпичного завода. В добавок ко всему, залежи мусора постоянно поджигали. Невыносимый запах разлетался на несколько километров.

«В районе сельского округа была организована стихийная свалка. Как оказалось, местные жители сами бросали туда бытовые отходы. А убирать пришлось нам. Мусор весь вывезли, а это место разровняли», — рассказал Марат Тажибаев, заместитель акима Каратауского района Шымкента.

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Во избежание повторного образования на этом месте свалки, представители местной исполнительной власти установили таблички «Сброс мусора запрещен» с угрозой штрафом. Правда, в коммунальной службе района надеются, что до штрафов дело не дойдет.