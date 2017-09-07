Биртанов рассказал, что будет с собранными за ОСМС деньгами после переноса программы

Глава ведомства уточнил, что министерство выступает с инициативой продолжить собирать взносы с работодателей, несмотря на перенос сроков введения ОСМС.

«Предлагается частично перенести сроки. То есть мы продолжим деятельность фонда и сбор взносов с работодателей, наши предложения – продолжить сборы взносов, которые поступают. Но перенести сроки оплаты за медуслуги на год или на два. Сейчас мы это прорабатываем. Это позволит, с одной стороны, аккумулировать необходимые средства нашему обществу, всем нам, чтобы войти в медстрахование и представить застрахованным достаточный пакет медуслуг. С другой стороны, проработать вопросы по самозанятым, меры их вовлечения, в том числе меры по обеспечению продуктивной занятости», – сказал он в кулуарах заседания Правительства 5 сентября.

Собранные средства будут храниться в Национальном банке. За два года подобной практики в Минздраве ожидают сборов на сумму порядка 160 млрд. тенге.

«По закону 110 млрд. тенге – это требуемые Нацбанком резервы для обеспечения стабильности фонда. А остальные деньги пойдут на расширение пакета медуслуг для застрахованных. То есть новые медуслуги, которые будут предоставляться», – добавил Елжан Биртанов.

Министр также рассказал, что, согласно предложению Минздрава, в течение двух лет основным финансирующим органом остаётся Правительство. В то же время гарантированная бесплатная медпомощь будет предоставляться на весь срок переноса ОСМС. Это коснётся всех слоёв населения – как работающих, самозанятых, так и безработных граждан.

«Работодатели уже начали платить взносы, и фонд, как финансовый мешок, грубо говоря, начал создаваться, и необходимо продолжить его формирование. Но непосредственно взносы физлиц – это наёмных работников, тех, за кого платит государство и в том числе самозанятых, мы предлагаем перенести, и они должны начинаться одновременно с получением услуг. То есть условно год или два, не с 1 января 2018 года, когда будет создано соответствующее достаточное время, чтобы всех максимально вовлечь. Мы предлагаем двухлетний период, чтобы мы могли сразу уже принимать взносы от населения и оплачивать им медуслуги как застрахованным», – заключил министр.

Сегодня Минздрав прорабатывает новую инициативу с госорганами. По словам Елжана Биртанова, если после переговоров потребуется перенос сроков, то соответствующие поправки в законодательство нужно будет внести до конца года.

4 сентября Нурсултан Назарбаев призвал не спешить с внедрением обязательного медстрахования. Президент считает, что население может быть недовольно тем, что кому-то придётся самому платить за медстрахование, когда кто-то будет получать услуги за счёт государства.