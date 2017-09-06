«Экстренный вызов»: происшествия в Шымкенте и ЮКО от 6 сентября 2017 года:
- Очередное неподчинение водителя автомашины указаниям полицейских, закончилась аварией. Водителя доставили на судмедэкспертизу, которая подтвердила что водитель управлял машину в нетрезвом состоянии.
- В больницу скорой медицинской помощи врачи доставили 18-летнего парня с ножевым ранением. Врачи экстренно провели операцию и сейчас жизни молодого человека ничего не угрожает.
- ДТП произошло на объездной трассе- водитель автомашины попал в траншею, вырытую посреди дороги. В результате этой аварии водитель с травмами доставлен в больницу.
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1 Комментарий Включено "«Экстренный вызов»: происшествия в Шымкенте и ЮКО от 6 сентября 2017 года"
И почему трасса оказалась перерытой и без ограничений? Это же тема отдельного расследования!