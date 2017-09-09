Изъятие земель для госнужд: какие права есть у шымкентцев? Сегодня этот вопрос как нельзя актуален в Шымкенте в связи с предстоящим сносом части Старого города. Портал krisha.kz разместил комментарии судьи Верховного суда РК Жанылдык Кашкинбаевой о том, как правильно и выгодно расстаться со своей землей.

Застройка городов новыми кварталами, возведение транспортных развязок влекут за собой массовое изъятие земельных участков для госнужд. По этой причине нередко возникают споры и скандалы между владельцами и застройщиками. А процесс отчуждения — дело сложное. Поэтому и жителям Старого города, которые уже собрались паковать чемоданы, необходимо читать материал крайне внимательно.

«Данная процедура регулируется законом РК «О государственном имуществе», а все её этапы (всего их четыре) подробно описаны в Земельном кодексе, поправки в который были внесены шесть лет назад. Конституцией РК закреплено, что никто не может быть лишён своего имущества, иначе как по решению суда. Отчуждение может быть произведено только при условии равноценного его возмещения», — поясняет судья.

Первый этап — принятие постановления об изъятии

Постановление о начале принудительного отчуждения участка или иного недвижимого имущества для государственных надобностей имеет право принять правительство РК или местный исполнительный орган.

В документе обязательно указываются:

— цель и основания;

— местоположение, площадь, кадастровый номер участка;

— собственник имущества или негосударственный землепользователь;

— дата изъятия, но не ранее трёх месяцев с даты официального опубликования постановления;

— место обращения собственника или негосударственного землепользователя для осуществления согласительных процедур.

В течение трёх рабочих дней с момента принятия постановления его текст в обязательном порядке должен быть опубликован в республиканских или местных СМИ. В течение трёх календарных дней после этого всем собственникам направляется письменное уведомление (по почте с обязательным получением сообщения о доставке почтового отправления).

«Уведомление как юридическое притязание проходит обязательную государственную регистрацию в соответствии с законом РК «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество, — рассказала Кашкинбаева.

Не все собственники знают о том, что постановление об изъятии можно обжаловать в судебных органах в течение трёх месяцев со дня, когда гражданину или юридическому лицу стало известно о нарушении их прав и законных интересов, то есть с даты получения уведомления.

Второй этап — определение стоимости участка

Сумма компенсации за изымаемые земли в соответствии с нормами закона «О государственном имуществе» зависит от основания возникновения прав на участок у собственника и землепользователя.

Если земля приобретена у государства, то владелец получит сумму, уплаченную им когда-то государству. При неполной оплате, например, когда участок куплен в рассрочку, компенсация определяется в размере выплаченной суммы на момент изъятия. Стоимость участка, когда-то предоставленного под индивидуальное жилищное строительство, для ведения личного подсобного хозяйства (кроме полевых наделов), определяется в размере, не превышающем рыночную цену на землю. Если участок перешёл к собственнику по гражданско-правовой сделке (договор купли-продажи) или по решению суда, то компенсация будет определяться в размере стоимости, указанной в гражданско-правовом договоре или в решении суда, но не превышающей рыночную. В случае если в договоре цена за участок не указана, она рассчитывается по кадастровой (оценочной) стоимости.

При определении независимым оценщиком рыночной стоимости земли или иного имущества должны учитываться показатели, действующие на дату вручения собственнику уведомления о предстоящем изъятии.

Если одновременно с отчуждением участков изымаются расположенные на них объекты недвижимости, то в размер возмещения включается их рыночная стоимость.

У денежного возмещения имеется альтернатива — предоставление владельцу участка и (или) недвижимости с зачётом их стоимости в размер возмещения. Но это возможно только с согласия правообладателя.

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Третий этап — заключение соглашения о выкупе

С момента получения письменного уведомления собственник изымаемого имущества или негосударственный землепользователь в течение одного месяца вправе инициировать согласительные процедуры путём подачи письменного обращения в акимат (либо в УЗО). А последний, в свою очередь, в течение одного месяца обязан рассмотреть предложения, для чего назначает проведение независимой оценки стоимости отчуждаемого имущества.

При достижении соглашения проект договора направляется в местный представительный орган на согласование.

В случае если собственник не изъявил желания урегулировать вопрос путём согласительной процедуры, местный исполнительный орган представляет в соответствующий местный представительный орган проект договора о выкупе в двухмесячный срок с момента получения собственником уведомления.

Проект рассматривается комиссией с обязательным приглашением собственника и лиц, права которых в отношении отчуждаемого имущества будут прекращены или ограничены.

Если правообладатель полностью согласен с изъятием и суммой, предложенной ему в качестве компенсации, то составляется договор о выкупе.

В нём указываются:

— размер и порядок выплаты стоимости участка;

— возмещение убытков, разница между ценой отчуждаемой земли и стоимостью участка, предоставляемого взамен изымаемого;

— срок уплаты;

— состав имущества.

— Регистрация прекращения прав собственника или негосударственного землепользователя и возникновения прав государства на данное имущество невозможна без предоставления документа, подтверждающего выплату возмещения, — пояснила судья.

Четвёртый этап — принудительное изъятие

При несогласии собственника с постановлением правительства РК или местного исполнительного органа и (или) не достижении с ним соглашения о стоимости изымаемого для госнужд имущества и размере убытков, подлежащих возмещению, по истечении трёх месяцев с момента получения уведомления собственником или негосударственным землепользователем, но не позднее срока (даты) осуществления принудительного отчуждения, определённого в постановлении, местный исполнительный орган вправе обратиться в суд с иском о принудительном отчуждении.