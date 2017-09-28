Общественный совет Минобразования рекомендует отменить ЕНТ для поступающих в вузы платно

Инициативу партии «Ак Жол» об отмене ЕНТ для молодежи, поступающей в вузы на платной основе, обсудил Общественный совет Министерства образования и науки РК.

Об этом сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По мнению представителей «Ак жол», «существующая система распределения грантов стимулирует «утечку мозгов» из нашей страны…

Тем более, что возможности бесплатного обучения предоставляют вузы России, Чехии, Китая и других стран. Многие молодые специалисты в Казахстан уже не возвращаются».

Председатель Общественного совета С. Ирсалиев отметил: «В современном мире многие страны, в том числе Россия и Китай, стремятся повысить процент людей в своем населении с высшим образованием, такая тенденция должна быть и у нас, поэтому действительно необходимо расширять доступность высшего образования — в части создания гибких и ориентированных на потребности молодежи условий сдачи ЕНТ».

Общественный совет рекомендовал министерству рассмотреть вопрос о внесении изменений и дополнений в нормативные правовые акты с целью отмены ЕНТ для абитуриентов, поступающих в вузы на платной основе и установления ЕНТ в качестве инструмента конкурсного отбора для получения государственных образовательных грантов.