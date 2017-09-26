Полицейским Шымкента рассказали о преступлениях их коллег

В Шымкенте стражи порядки обсудили вопросы борьбы с коррупцией среди полицейских. В Абайском ОП Шымкента прошла встреча личного состава с сотрудниками Управления собственной безопасности ДВД ЮКО по вопросам профилактики коррупционных правонарушений среди сотрудников полиции.

В мероприятии приняли участие начальник инспекции по личному составу ДВД ЮКО Болат Мусралиев, начальник Абайского ОП полковник полиции Нуржан Тлеулов и заместитель председателя Совета ветеранов ОВД и Национальной гвардии Захан Тлегенов.

Заместитель начальника Абайского ОП по кадровой работе подполковник полиции Максат Аскаров рассказал о сотрудниках районного отдела, уволенных за управление автомашинами в нетрезвом состоянии и за хранение наркотических средств.

В январе 2017 года было зарегистрировано два факта управления сотрудниками полиции автомашин в нетрезвом состоянии.

А в апреле текущего года четверо участковых инспекторов полиции МПС Абайского ОП были задержаны сотрудниками ДКНБ по ЮКО по подозрению в хранении и сбыте наркотических средств. Подозреваемые арестованы, проводится досудебное расследование. Приказом ДВД ЮКО сотрудники уволены из органов.

В свою очередь, начальник инспекции по личному составу ДВД ЮКО полковник полиции Болат Мусралиев отметил важность продолжения практики проведения профилактических мероприятий с целью предупреждения фактов коррупционных правонарушений среди личного состава полиции.

В настоящее время продолжаются мероприятия по пресечению, выявлению и раскрытию коррупционных правонарушений и преступлений среди сотрудников органов внутренних дел. На постоянной основе проводятся профилактические мероприятия по недопущению коррупционных правонарушений среди полицейских, направленные на повышение качественного уровня работы сотрудников полиции и повышения позиций доверия народа к правоохранительным органам, что требует от личного состава ежедневной работы — начиная от сержанта и до руководителей подразделений департамента.

Пресс-служба ДВД ЮКО