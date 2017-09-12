Проблему трехсменки в школах помогут решить частники. Депутаты Мажилиса совместно с правительством в этом году приняли норму, которая дает право размещать государственный образовательный заказ в частных школах, и это поможет разгрузить «государственное образование», сообщает astanatv.kz.

Проблему трёхсменного обучения можно решить за счёт размещения госзаказа в частных школах. Такого мнения придерживаются в Министерстве образования и науки. Свою позицию профильные чиновники довели до депутатов.

А на практике в регионах этот вопрос решают иначе. Коридоры в школах переформатируют под учебные классы. По-другому никак. К дефициту ученических мест в школах приводят демографические и миграционные процессы. Они характерны для Астаны, Атырауской, Алматинской и Южно-Казахстанской областей. В последней, например, 20 школ — аварийные. Еще столько же перегружены. Некоторые в пятикратном размере.

Так, шымкентская средняя школа №103 рассчитана на 250 мест, но учатся здесь почти 1400 учеников. Это не считая нулевых классов.

Сейдуалы Мамаков, заместитель директора по учебной работе сш. №103 г. Шымкента: «Из-за того, что у нас нахватало кабинетов, фойе и лаборатории мы превратили в учебные классы. У нас сейчас строится новое учебное здание, рассчитанное на 600 мест. Строительные работы закончатся в январе 2018 года».

Но строительство новых школ не всегда решает проблему, рассказала в парламенте вице-министр образования и науки Бибигуль Асылова. Есть примеры, когда новые учебные заведения, построенные взамен аварийных, сразу становились трехсменными. И оставались в госреестре как проблемные.

Депутаты Мажилиса совместно с правительством в этом году приняли норму, которая дает право размещать государственный образовательный заказ в частных школах.

Бибигуль Асылова, вице-министр образования и науки РК: «Все нормативные акты уже есть у нас. Сегодня по душевому нормативу могут открываться частные школы и финансироваться за счет средств местного бюджета. То есть мы думаем, что это действительно снимет нагрузку. Это уже в этом году. Мы приняли эту норму, в закон об образовании внесли, изменения в бюджетный кодекс. Эта компетенция уже есть».

Темпы строительства государственных школ тоже не собираются снижать. До конца года в стране сдадут 24 образовательных учреждения, в 2018 году — 36.