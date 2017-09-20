В Шымкенте наказали трех сотрудников роддома, где подменили тело умершего ребенка

В Шымкенте наказали сотрудников областного перинатального центра №4, где подменили тело умершего ребенка, передает Kazakhstan Today со ссылкой на «Казахстанскую правду». Издание отмечает, что выяснить имена наказанных сотрудников не удалось ни в управлении здравоохранения, ни в перинатальном центре.

Южно-Казахстанское областное управление здравоохранения завершило служебное расследование по факту подмены тела умершего младенца в областном перинатальном центре №4. В состав специально созданной для расследования этого случая комиссии вошли профильные врачи и ответственные сотрудники областного управления здравоохранения.

По информации издания, Айжан родила своего второго ребенка в августе раньше срока при помощи кесарева сечения. Малыш появился на свет недоношенным и слабым. Первые 20 дней жизни маленький Муслим провел в палате интенсивной терапии. Затем состояние младенца улучшилось, и врачи посчитали нужным перевести его из реанимационного отделения в палату. Вскоре медики и вовсе объявили Айжан, что можно готовиться к выписке.

«С утра Муслиму начали ставить капельницу. Смотрю, внутри жидкость похожа на кефир. Я тут же спросила врача, что это за лекарство, никогда не видела подобного. Мне сказали, что это такой антибиотик. После этого сыну резко стало плохо, он посинел прямо на моих глазах, и у него сердце остановилось», — рассказала мать ребенка.

Позже в Южно-Казахстанском областном управлении здравоохранения сообщили, что «состояние до критического ухудшилось за счет симптомов поражения центральной нервной системы, ишемии мозга, нарастания дыхательной недостаточности на фоне недоношенности. Произошла остановка сердечной деятельности, реанимационные мероприятия не дали эффекта».

Родители забрали тело младенца. Дома, развернув пеленку, Айжан обнаружила тело чужой девочки. Шокированные родители тут же отправились обратно в областной перинатальный центр №4, чтобы выяснить, что там произошло.

«Конечно, это вопиющий случай, ничего подобного раньше не было. Как только стало известно о подмене тела умершего новорожденного, мы создали специальную комиссию. Она оперативно провела служебное расследование, в ходе которого выяснилось, что ответственная за выдачу тел акушерка попросила это сделать свою молодую коллегу, а та, доставая тело из морозильной камеры, побоялась развернуть простыню, чтобы убедиться то ли тело выдает. Я могу официально заявить, что проведено объективное расследование, по результатам которого все, кто причастен к этой истории, понесли наказание в зависимости от степени их вины», — заявил руководитель Южно-Казахстанского областного управления здравоохранения Мукан Егизбаев.

В ведомстве сообщили, что итоги служебного расследования рассмотрены на собрании трудового коллектива областного перинатального центра №4, в ходе которого обсуждены все выявленные нарушения. Сделано это для того, чтобы впредь не допустить подобных фактов. В отношении виновных сотрудников приняты меры дисциплинарного взыскания.

По итогам служебного расследования главная акушерка и медсестра, осуществлявшие уход за ребенком, остались без работы. Уволить намерены и акушерку, которая выдавала тело новорожденного. Сделать это обещают тогда, когда та выйдет на работу, ведь после того, как история стала достоянием общественности, она взяла больничный лист.

Должности лишилась также заведующая отделением неонатальной реанимации. Лечащий врач малыша переведена в стажеры и отправлена на обучение. За снижение контроля по организации работы главный врач областного перинатального центра №4 издала приказ о принятии мер административного взыскания в отношении двух своих заместителей.

Между тем потерявшие ребенка супруги обратились в правоохранительные органы. В своем заявлении они просят разобраться в ситуации и определить степень вины каждого, кто причастен к смерти малыша и вопиющему равнодушию, вследствие которого медики перепутали тела умерших детей.

Руководитель пресс-службы ДВД ЮКО Салтанат Каракозова сообщила, что Каратауским РОВД Шымкента проводится досудебное расследование по статье УК РК, предполагающей уголовную ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником. Эта статья предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет, если эти деяния повлекли по неосторожности смерть человека.