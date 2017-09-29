В ЮКО ликвидированна преступная группа, промышлявшая скотокрадством и кражами запчастей

В ЮКО стражи порядка ликвидировали преступную группу, промышлявшую скотокрадством и кражами запчастей.

В Толебийском районе ЮКО полицейские ликвидировали преступную группу из трех человек, промышлявшей кражами скота, бытовой техники, автозапчастей и других ценных вещей.

27 сентября 2017 года в дежурную часть Толебийского РОВД с заявлением обратился 29-летний потерпевший о том, что ночью неизвестные лица похитили со двора его дома, бычка и трех овец.

Данный факт зарегистрировали в ЕРДР по статье 188 УК РК «Кража».

С аналогичными заявлениями в отдел полиции обратились десятки жителей района. С целью раскрытия данных преступлений в Толебийском РОВД создали следственно — оперативную группу из числа опытных полицейских.

В ходе оперативно — следственных мероприятий сотрудники Толебийского РОВД вышли на след преступной группы и задержали трех подозреваемых, 1987, 1988 и 1991 г.р., жителей Толебийского района и г. Шымкент, которые признались в содеянном. Вещественные доказательства изъяты.

Следствием установлено, что скотокрады занимались не только скотокрадством, но похищали бытовую технику, автозапчасти и другие ценные вещи.

Так, 12 сентября в г. Ленгер подозреваемые ночью сняли с автомашины «Фольцваген» 4 колеса с дисками, нанеся ущерб 64-летнему автовладельцу на общую сумму 100 тысяч тенге.

На сегодня установлена причастность задержанных к 8 фактам скотокрадства и краж чужого имущества. Краденое злоумышленники сбывали, а деньги тратили на свои нужды. Общая сумма, ущерба нанесенная потерпевшим, устанавливается.

По данным фактам возбуждено уголовное дело по статье 188 УК РК «Кража». Подозреваемые арестованы.

В настоящее время выясняется причастность преступной группы к совершению других аналогичных преступлений. Проводится досудебное расследование.

Полицейские Южно-Казахстанской области рекомендуют жителям области быть внимательными к своему имуществу.

В целях предотвращения краж укрепить хозяйственные постройки и ограждения, установить во дворах освещение и по возможности бирковать и таврировать свой скот. Выходя из дома, не оставляйте двери и окна своих жилищ открытыми, установите дома металлические двери и решетки на окнах, а также поставьте охранную сигнализацию.

Кроме того, оставляя автомашины на стоянки, всегда закрывайте двери, окна и багажник машины. Не оставляете в салоне машин ключи и ценные вещи и в обязательном порядке установите надежную охранную сигнализацию.

Если же вы стали жертвой или свидетелем скотокрадства или других преступлений, то следует незамедлительно обращаться с заявлением в полицию или позвонить по телефону «102».

Пресс — служба ДВД ЮКО