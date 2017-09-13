В ЮКО турецкие инвесторы реализуют два совместных проекта

В Южно-Казахстанской области турецкие инвесторы планируют реализовать два проекта на общую сумму 12 млн. долларов США. Данное соглашение было достигнуто в ходе визита делегации турецких бизнес-структур в Астану.

В ходе встречи, между управляющей компанией индустриальными зонами «Оңтүстік» и турецкими предпринимателями было подписано 2 инвестиционных документа на общую сумму 12 млн. долларов США.

Отметим, что уже в этом году на территории Казахско-Турецкой индустриальной зоны компания «Merkez Asia Madencilik» планирует начать строительство завода по производству концентрата свинца стоимостью 2 млн. долл. США. Наряду с этим, компания «Petronet Otomosyon» начнет строительство завода по производству топливораздаточной колонки стоимостью 10 млн. долл. США.

На сегодняшний день, в казахстанско-турецкой промышленной зоне на территории 50 гектаров реализуются 8 проектов, общая стоимость которых составляет 37,5 млн. долларов США. При реализации данных проектов будет создано около 900 рабочих мест.

Стоит отметить, до конца текущего года планируется введение в эксплуатацию цеха по производству ПВХ профилей, светопрозрачных конструкций из ПВХ и алюминия ТОО «Gold Aluminum».

Напомним, что 9 сентября Премьер-Министр Республики Казахстан Бахытжан Сагинтаев провел встречу с представителями бизнес-структур Турции.

Пресс-служба акима ЮКО