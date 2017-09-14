В ЮКО за два дня оштрафовано 447 нарушителей закона о миграции

Сотрудниками Управления миграционной полиции ДВД ЮКО проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Мигрант», которое проходит на территории Южно-Казахстанской области с 11 сентября текущего года.

Целью данного мероприятия является обеспечение соблюдения миграционного законодательства и выявление лиц, незаконно пребывающих на территорию области и занимающиеся трудовой деятельностью, а также выявление и пресечение правонарушений и преступлений в сфере миграционного законодательства Республики Казахстан.

Всего за два дня ОПМ «Мигрант» полицейскими выявлено 477 нарушителей, из которых 413 иностранцы и 64 граждан Казахстана. Так, в отделении Коммунизм г. Шымкент стражи порядка на одной из строительных площадок выявили и задержали 18 граждан Узбекистана, которые не имели при себе документов, удостоверяющих личность. Для установления личности иностранцев доставили в приемник–распределитель ДВД ЮКО.

Также в ходе ОПМ «Мигрант» 148 нарушителей были взяты под административный арест, на 79 человек наложено административное взыскание, в отношении 173 нарушителей вынесено предупреждение и 77 иностранцев по решению суда выдворены за пределы страны. В приемник-распределитель ДВД ЮКО доставлен 81 человек, не имевших при себе документов, удостоверяющих личность.

За нарушения законодательства в области миграции физическими и юридическими лицами, принимающих граждан и за незаконное привлечение иностранной рабочей силы к административной ответственности привлечены 64 граждан Казахстана. За невыполнение решения о выдворении за пределы страны к уголовной ответственности привлечены 2 нарушителя.

В отношении нарушителей миграционного законодательства наложено административных штрафов на сумму свыше 1,5 миллиона тенге.

Пресс-служба ДВД ЮКО