В южноказахстанском детсаду малышей держат впроголодь, считают родители

В Южном Казахстане чиновники разбираются в продуктовом конфликте. Родители и воспитатели изучили меню единственного в Тюлькубасе государственного садика. И пришли к выводу, что детей там держат впроголодь.

«Даже хлеба не хватает здесь. Вот так дается два куска хлеба каждый день. Масла там даже нет», — жалуются родители малышей детского сада «Алтын дан».

Масло, впрочем, как и мясо, утверждают возмущённые, в садике дают разве что по праздникам. Обычно в рационе супы и каши – причем, одни и те же. А когда читаешь меню, от разнообразия кружится голова – есть все, даже пряники с фруктами.

Жибек Ораева, мама: «У меня дочка домой приходит голодная. Сразу с порога просит кушать. Говорит, что все время дают супы да каши. С другими родителями разговаривала, и они тоже жалуются, что дети голодные».

Это единственный государственный садик на станции Тюлькубас. Работает он 7 лет, но в последнее время детям недокладывают мяса, заявляют сами сотрудники. Руководству, говорят, жаловались, но заведующая в ответ лишь грубит. Попутно нянечки сообщили, что коллектив ещё и данью облагают.

Малика Есенбаева, помощник воспитателя: «Как придет какая-нибудь комиссия, так коллектив скидывается. Если нужно выплатить 100 тысяч тенге, то раскидывают на всех 30 человек. Пенсионные отчисления не всегда делают, а главный бухгалтер на наши вопросы не реагирует, а заведующая кричит».

Заведующая выяснять отношения на улице не стала. А в кабинете пустила слезу… от обиды. Говорит, чтобы не объедать детей, администрация даже отказалась питаться в столовой. Но недовольные этого не оценили.

Кульшат Беспаева, заведующая детским садом «Алтын дан»: «Некоторые не справляются со своими обязанностями. Я делаю замечания, кому-то это и не нравится, и наговаривают. Да и кому нравится начальство? Теперь будем выявлять минусы и устранять их».

Как выяснилось, конфликт вспыхнул в коллективе не первый раз. Три года назад сотрудники детского сада «Алтын дан» уже жаловались в акимат на грубость заведующей. Тогда удалось заключить мировую. Чиновники заявляют, что о новом конфликте в коллективе они не знали, но теперь будут рассматривать жалобу каждого, а затем, если будет повод, обещают даже принять меры к руководству.