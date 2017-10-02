Должен ли начальник нести ответственность за проступки подчиненных?

В ЮКО активно обсуждается масштабная спецоперация антикоррупционного ведомства в РЭО, которая прошла в Шымкенте в июле прошлого года. Досудебное расследование окончено, и сейчас участники уголовного процесса знакомятся с материалами дела.

По делу привлекается 35 человек! Сумма установленного ущерба составляет свыше 1,9 млрд. тенге. Должностным лицам РЭО инкриминируются создание, руководство и участие в преступной организации, злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия, а также получение и дача взятки.

Впрочем, резонансные происшествия в ДВД ЮКО не редкость. Так, в ночь с 16 на 17 сентября 2017 г. 29-летний мужчина совершил суицид в изоляторе УВД Шымкента. Погибшего задержали за хулиганство в группе лиц с применением оружия. В полиции сообщили, что назначены ряд экспертиз и досудебное расследование проводится по статье 105 УК РК «Доведение до самоубийства». Однако детали происшествия не разглашаются.

Из числа руководства ДВД ЮКО работу РЭО УАП ДВД ЮКО, также как и работу изоляторов временного содержания, курирует заместитель начальника по службе ДВД ЮКО полковник полиции Aбдуллаев Сырым Жусипахметулы. Несмотря на все происшествия, он продолжает работать в этой должности. Конечно, можно сослаться на то, что еще нет вступивших в законную силу судебных актов. Но цифры по делу РЭО внушительные: 1,9 млрд. тенге ущерба, 35 человек привлекается по данному делу, часть которых видимо находились в его подчинении. Почему он остается в данной должности по сей день, неизвестно.

Автор: Салтанат Шымкентская.