Шымкентцы завалили зоопарк желудями. Более 800 килограммов привезли на корм животным неравнодушные жители Шымкента. Такой активности от горожан устроители акции «Желудевая осень-2017» точно не ожидали.

Напомним, акция по сбору желудей для животных зоопарка Шымкента стартовала меньше месяца назад, 11 сентября. По условиям акции каждый сдавший пятилитровое ведро чистых сухих желудей, получает в подарок морскую свинку. Акцию сотрудники зоопарка планировали проводить до 20 октября. Отчитались о ее проведении значительно раньше.

«Уважаемые жители и гости города! Администрация зоопарка благодарит Всех участников акции «Желудевая осень». В нашем зоопарке эта акция проводилась впервые. Морские свинки в экспозиционном смотровом вольере принесли большой приплод, а мест в зимних вольерах для приплода недостаточно, в связи с чем мы решили дарить такие подарки горожанам в обмен на доброе дело», — сообщил директор зоопарка Нургазы Бухарбаев.

Через несколько дней акции стало ясно, что пушистых свинок-презентов может не хватить на всех желающих.

Желуди пришлись как нельзя кстати. Уже с 1 октября в зимний прикорм бурых медведей, белок, европейских ланей, диких кабанов, зубра, а так же пятнистых и благородных оленей было введено полезное лакомство.

О количестве морских свинок, попавших в хорошие руки, в администрации зоопарка пока не сообщили.