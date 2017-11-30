Мошенница обманула жителей Шымкента на 10 млн, обещая гранты в ВУЗах

Мошенница обманула 22 жителя Шымкента на 10 миллионов тенге, обещая предоставить гранты на обучение в университетах, передает телеканал «Астана».

31-летнюю мошенницу осудили на два года. Она в течение двух лет предлагала жителям ЮКО обеспечить детям бесплатное высшее образование.

Айгерим Канаева собрала с жертв более 10 млн тенге, а взамен выдавала поддельные документы на получение грантов.

Пострадавшие родители считают, что в мошенничестве также были замешаны школьные учителя. Педагоги якобы сами предлагали гранты родителям, чьи дети не набрали пороговый балл на ЕНТ.

Подсудимая частично признала свою вину. Во время судебного заседания она рассказала, что пошла на преступление ради троих детей. Женщина воспитывает их одна.