У Олжаса Бактыбаева есть месяц, чтобы вернуть СПК «Шымкент» 154 миллиона тенге. СПК предъявил осужденному экс-руководителю стабфонда гражданский иск, на добровольное исполнение которого у руководителя ТОО «Оңтүстік» Азық-түлік компаниясы» есть месяц.

Информационный портал NUR.KZ рассказал о подробностях уголовного дела о хищениях продуктов из стабфонда области.

Приговор — 8 лет колонии общего режима — был озвучен в суде 10 ноября в отношении Олжаса Бактыбаева. Именно под его «руководством» из стабфонда ЮКО пропало продуктов на сумму свыше 160 млн тенге. К суду также был привлечен заведующим складом этой же компании Сакен Бердиев, который получил семь лет колонии.

В начале 2017 года в АО «Национальная компания «Социально-предпринимательская корпорация (СПК) «Шымкент» сменилось руководство. Новый управляющий, начал ревизию всех фондов СПК, в актив которых, кроме всего прочего, входит в том числе и стабилизационный фонд ЮКО.

Поясним, что стабфонд — это стратегический запас продовольствия, который делается в каждом регионе на случай всевозможных кризисных ситуаций. Формируется он из средств местных бюджетов, и контролировать его использование, должен акимат, посредством специально созданной комиссии.

В результате проведенных ревизий и аудиторских проверок выяснилось, что в стабфонде ЮКО не хватает продуктов более чем на 160 млн тенге.

К делу подключили сотрудников из Нацбюро по борьбе с коррупцией. Они вышли на дочернюю к СПК компанию ТОО «Оңтүстік» Азық-түлік компаниясы», на складах которой и хранился весь стратегический запас ЮКО. (То, что продукты стабфодна хранились на частных складах вполне соответствует нашей государственной социально-предпринимательской политике). Соответственно под подозрение попал руководитель этого ТОО — Олжас Бактыбаев.

Он честно признался, что давно продал множество продуктов из стабфонда на сторону. А деньги — свыше ста миллионов тенге — проиграл на букмекерских ставках.

В результате Олжас Бактыбаев был взят под арест. Также был арестован заведующий складом ТОО «Оңтүстік» Азық-түлік компаниясы» Сакен Бердиев.

Следствие длилось более полугода, и, наконец, материалы дела, насчитывающего более 20 томов, отправились в суд.

В суде сам Олжас Бактыбаев неоднократно заявлял, что деньги проигрывал не один, а вместе со своим заместителем. При этом подсудимый Бактыбаев также отметил, что завскладом Бердиев всегда выдавал продукты только по его указанию, составляя соответствующие накладные и расходники.

«К хищению средств Бердиев отношения не имеет», — указал Бактыбаев.

Однако из сейфа завсклада, аккурат накануне ареста, удивительным образом пропала соответствующая документация, которая позднее все же была обнаружена с многочисленными фиктивными и поддельными накладными. В результате чего прокурор обвинения с заведующего складом не снял. А рассматривать еще одного соучастника в лице замдиректора — не стал.

В итоге оба подсудимых частично признали себя виновными.

Суд признал обоих виновными по статье 189 часть 4 п 2 — (присвоение чужого имущества в особо крупном размере). Также Бактыбаев признан виновным по статье 369 (служебный подлог), а Бердиев по статье 385 (подделка документов). Суд приговорил Олжаса Бактыбаева к 8 годам лишения свободы. Сакена Бердиева — к 7 годам. Оба будут отбывать наказание в учреждениях средней безопасности (общий режим).

Также к Олжасу Бактыбаеву предъявлен гражданский иск со стороны СПК «Шымкент» на сумму 154 млн тенге. На добровольное исполнение иска Бактыбаеву дан месяц. У осужденных имеется возможность обратиться с апелляцией.