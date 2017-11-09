В Шымкенте второй жд-вокзал и легкорельсовые трамваи запустят к 2030 году

Строительство объездной железнодорожной ветки с северной стороны Шымкента и железнодорожного вокзала «Шымкент 2» запланировано к 2030 году, передает Kursiv.kz со ссылкой на пресс-службу акима ЮКО.

Согласно схеме территориального развития Шымкентской агломерации, к 2020 году власти также планируют завершить реконструкцию железнодорожного вокзала города Арыси.

Развитие инфраструктуры автомобильного транспорта включает в себя строительство трех объездных кольцевых автодорог Шымкента, общей протяженностью 78 км — Южной, Восточной и Северной к 2020 году. А к 2030 — строительство 118-километрового Южного объезда города Шымкента, объездной дороги Сарыагаша, линий легкорельсового транспорта и реконструкцию автодорог областного значения.

Как сообщалось в январе текущего года, в Шымкенте до 2019 года должна быть проложена вторая объездная железнодорожная ветка с северной стороны города. На ней расположатся грузосортировочная станция и новый железнодорожный вокзал «Шымкент-2», который станет основным.

Кроме того, планировалось к 2020 году в районе южного терминала аэропорта и нового железнодорожного вокзала построить крупный автовокзал. Крупный транспортный хаб получит свой завершенный вид – впервые в градостроительной практике Казахстана аэропорт, железнодорожный и автовокзал окажутся рядом.

В городе до 2030 года будет запущена система ЛРТ – легкорельсовых трамваев и поездов, которые в том числе станут охватывать другие населенные пункты Шымкентской агломерации.