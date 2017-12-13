Габидулла Абдрахимов решает вопрос по скандальному водопроводу в Ленгере

Экс-аким Шымкента Габидулла Абдрахимов прибыл в Толебийский район ЮКО. Ныне секретарь партии Нур Отан, Абдрахимов встретился с жителями и руководством района. На повестке проблема с питьевой водой, которая не решается уже несколько лет.

В ходе собрания Габидулла Абдрахимов призвал все стороны решить все недочёты в короткие сроки. Подрядчики пообещали публично, что все недочёты решат в марте 2018 года, сообщает корреспондент ТК «Отырар TV» Шуддин Саидов.

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Напомним, даже за 10 миллиардов тенге, вложенных государством в проект нового водопровода в райцентре Толебийского района ЮКО, жители Ленгера так и не смогли получить питьевую воду.

Работы по прокладке трубопровода начались в 2010 году. Проект обошелся республиканскому бюджету в 4 млрд. 177 млн. тенге (это первый транш). Тендер на выполнение работ выиграло АО «Шымкентгазмонтаж», учредителем которого является депутат областного маслихата. В итоге, общая стоимость невыполненных работ сегодня исчисляется шестизначными цифрами.

«Объект был передан на баланс в 2015 году. Приемом работ занималась приемная комиссия, в числе которых были и представители партии «Нур Отан», и проектировщики ТОО «Купол». Сегодня трубопровод приводим в порядок собственными силами. По факту хищения бюджетных средств, выделенных на строительство водопровода, в отношении недобросовестных подрядчиков и проектировщика ведется досудебное расследование», — рассказали в отделе ЖКХ Толебийского района ЮКО.

Проблемы, возникшие в Толебийском районе, по обеспечению качественной питьевой водой дошли до Правительства и Парламента. Ответственные от областного акимата были на месте и уточнили, что необходимо исправить.

«Вопрос о водоснабжении Толебийского района заслушали на заседании Парламента, доклад у премьер-министра. Я сам ездил в Астану…» — пояснил Толеген Сарсембаев, заместитель акима ЮКО, выступая на заседании постоянной комиссии в областном маслихате.

Если вернуть похищенные миллионы не получится (!!!), то народным избранникам придется вновь брать средства из республиканской казны. Потом понадобится еще пол года для разработки нового проекта по прокладке трубопровода. А это снова деньги. Причем — не малые.