Кому и какие лекарства положены бесплатно с 1 января 2018 года. Казахстанцам стал доступен перечень лекарственных средств и изделий медицинского назначения для обеспечения граждан бесплатными и (или) льготными лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения и специализированными лечебными продуктами на амбулаторном уровне.

Диагноз: Ишемическая болезнь сердца (первые 6 месяцев после перенесенного острого инфаркта миокарда)

Кому: Все категории, состоящие на диспансерном учете, больные после стентирования коронарных сосудов, аортокоронарного шунтирования, инфаркта миокарда. Стенокардия напряжения III-IV ФК.

Что: Клопидогрель (таблетка), ацетилсалициловая кислота ( таблетка), изосорбида динитрат — аэрозоль, спрей подъязычный дозированный, таблетка пролонгированного действия, нитроглицерин — аэрозоль подъязычный, спрей подъязычный дозированный, таблетка подъязычная; бисопролол ( таблетка), амлодипин (таблетка), аторвастатин (таблетка).

Пациентам с высоким риском коронарных событий после стентирования, аортокоронарного шунтирования – тикагрелор (таблетка).

Диагноз: Хронический вирусный гепатит С, включая стадию цирроза печени

Кому: Все категории, состоящие на диспансерном учете, все стадии и степени тяжести.

Что: Рибавирин (капсула, таблетка), софосбувир (таблетка), даклатасвир (таблетка).

Диагноз: Вирусный гепатит В с дельта и без дельта агента

Кому: Все категории, состоящие на диспансерном учете, все стадии и степени тяжести.

Что: Тенофовир, таблетка, Пегинтерферон альфа 2а, раствор для инъекций

Дети, состоящие на диспансерном учете, все стадии и степени тяжести

Пегинтерферон альфа 2b, порошок лиофилизированный для приготовления раствора для инъекций

Диагноз: Язвенный колит, болезнь Крона

Кому: Все категории, состоящие на диспансерном учете, все стадии и степени тяжести.

Что: Месалазин, таблетка, гранулы с пролонгированным высвобождением, суппозитории; cуспензия ректальная. Преднизолон, таблетка. Метотрексат, раствор для инъекций. Азатиоприн, таблетка.

При неэффективности базисной иммуносупрессивной терапии по назначению специалистов республиканских профильных организаций — голимумаб, раствор для подкожных инъекций.

Диагноз: Гематологические заболевания, включая гемобластозы и апластическую анемию

Кому: Все категории, состоящие на диспансерном учете. Все стадии и степени тяжести при верифицированном диагнозе.

Что: Элтромбопаг, таблетка, покрытая пленочной оболочкой. Преднизолон, таблетка. Хлорамбуцил, таблетка, покрытая оболочкой. Мелфалан, таблетка, покрытая оболочкой. Меркаптопурин, таблетка. Цитарабин, порошок лиофилизированный для приготовления раствора для инъекций. Винбластин, порошок лиофилизированный. Иматиниб, таблетка, капсула. Талидомид, таблетка, капсула. Леналидомид, капсула. Дазатиниб, таблетка, покрытая пленочной оболочкой. Нилотиниб, капсула. Дексаметазон, таблетка. Гидроксикарбамид, капсула. Интерферон альфа 2b, порошок лиофилизированный. Циклоспорин, капсула. Метотрексат, таблетка. Клодроновая кислота, таблетка, капсула. Деферазирокс, таблетка диспергируемая. Эпоэтин зета, раствор для инъекций. Эпоэтин бета, раствор для внутривенных и подкожных инъекций. Эпоэтин альфа, раствор для инъекций.

Диагноз: Диабет сахарный

Кому: Все категории, состоящие на диспансерном учете. 2-3 степени тяжести.

Что: Метформин, таблетка, в том числе пролонгированного действия. Гликлазид, таблетка, в том числе с модифицированным высвобождением. Глимепирид, таблетка. Линаглиптин, таблетка. Репаглинид, таблетка. Лираглутид, раствор для подкожного введения. Канаглифлозин, таблетка. Глюкагон, лиофилизат для приготовления раствора для инъекций.

Диагноз: Все стадии и степени тяжести инсулинозависимого сахарного диабета

Кому: Все категории, состоящие на диспансерном учете.

Что: Инсулин аспарт, раствор. Инсулин аспарт двухфазный, в комбинации с инсулином средней продолжительности (смесь аналогов инсулина короткого и средней продолжительности действия), суспензия. Инсулин глулизин, раствор. Инсулин гларгин, раствор. Инсулин детемир, раствор. Инсулин изофан человеческий генно-инженерный суточного действия (средний), суспензия. Инсулин растворимый человеческий генно-инженерный, раствор. Инсулин двухфазный человеческий генно-инженерный, суспензия. Инсулин лизпро, раствор. Инсулин лизпро двухфазный в комбинации с инсулином средней продолжительности (смесь аналогов инсулина короткого и средней продолжительности действия), суспензия.

Диагноз: Болезнь Гоше

Кому: Все категории, состоящие на диспансерном учете. 1 и 3 тип, вне зависимости от степени тяжести.

Что: Имиглюцераза, лиофилизат для приготовления раствора для инфузий. Е72.8, E76.0, E76.1, E76.2, E76.3.

Диагноз: Мукополисахаридоз

Кому: Все категории, состоящие на диспансерном учете

Что: 1 типа (синдром Гурлера): Ларонидаза, концентрат для приготовления раствора для инфузий.

Мукополисахаридоз 1-3 типа: Идурсульфаза, концентрат для приготовления раствора для инфузий.

Мукополисахаридоз 6-типа: Галсульфаза, концентрат для приготовления раствора для инфузий.

Мукополисахаридоз IVА типа: Элосульфаза альфа, раствор для внутривенного введения.

Диагноз: Кистозный фиброз (Муковисцидоз)

Кому: Все категории, состоящие на диспансерном учете. Все типы, вне зависимости от степени тяжести.

Что: Дорназа альфа, раствор для ингаляций. Панкреатин, капсула, таблетка, драже. Тиамфеникола глицинат ацетилцистеинат, порошок для инъекций и ингаляций.

Диагноз: Ювенильный артрит

Кому: Дети, состоящие на диспансерном учете. Все стадии и степени тяжести.

Что: Метотрексат, таблетка, раствор для инъекций. Метилпреднизолон, таблетка.

При неэффективности терапии первой линии: Этанерцепт, раствор для подкожного введения, порошок лиофилизированный для приготовления раствора для инъекций.

Диагноз: Системная красная волчанка

Кому: Все категории, состоящие на диспансерном учете. Все стадии и степени тяжести.

Что: Метилпреднизолон, таблетка. Микофеноловая кислота, капсула, таблетка, таблетка покрытая пленочной оболочкой.

Диагноз: Детский церебральный паралич

Кому: Все категории, состоящие на диспансерном учете.

Что: При спастических формах: Баклофен, таблетка.

Диагноз: Рассеянный склероз

Кому: Все категории, состоящие на диспансерном учете.

Что: Ремиттирующее течение и клинически-изолированный синдром — Интерферон бета 1а, раствор для инъекций.

Ремиттирующее течение и вторично-прогредиентное течение — Интерферон бета 1 b, порошок лиофилизированный для приготовления раствора для инъекций.

Ремиттирующее течение — Глатирамера ацетат, раствор для инъекций.

Диагноз: Психические заболевания

Кому: Все категории, состоящие на диспансерном учете. Все стадии и степени тяжести.

Что: Хлорпромазин, таблетка. Левомепромазин, таблетка. Трифлуоперазин, таблетка. Галоперидол, таблетка, масляный раствор для инъекций. Клозапин, таблетка. Оланзапин, таблетка. Рисперидон, таблетка, порошок для приготовления суспензий для внутримышечного введения пролонгированного действия, раствор для приема внутрь. Палиперидон, таблетка, в том числе пролонгированного действия, суспензия для инъекций внутримышечного введения пролонгированного действия. Тригексифенидил, таблетка. Диазепам, таблетка. Амитриптилин, таблетка. Венлафаксин, таблетка, в том числе пролонгированного действия, капсула, в том числе пролонгированного действия.

Дигноз: Туберкулез

Кому: Все категории, состоящие на диспансерном учете.

Что: Амбулаторный этап лечения (интенсивная и поддерживающая фазы): Пиридоксин, раствор для инъекций. Амоксициллин-клавулановая кислота, таблетка, покрытая пленочной оболочкой, порошок для приготовления перорального раствора. Кларитромицин, таблетка. Стрептомицин, порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения. Канамицин, порошок для приготовления раствора для инъекций. Амикацин, раствор для инъекций, порошок для приготовления раствора для инъекций. Левофлоксацин, таблетка, таблетка, покрытая пленочной оболочкой. Моксифлоксацин, таблетка, покрытая пленочной оболочкой. Аминосалициловая кислота и ее производные, таблетка, покрытая кишечнорастворимой оболочкой, гранулы, покрытые кишечнорастворимой оболочкой, порошок дозированный для приготовления раствора для приема внутрь. Циклосерин, капсула. Рифампицин, капсула. Капреомицин, порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения. Изониазид, таблетка, сироп, раствор для инъекций. Протионамид, таблетка, покрытая оболочкой. Пиразинамид, таблетка. Этамбутол, раствор для инъекций, таблетка, таблетка, покрытая пленочной оболочкой. Рифампицин+Изониазид+. Пиразинамид+Этамбутол, таблетка. Рифампицин+Изониазид, таблетка.

Диагноз: ВИЧ-инфекция

Кому: Все степени и стадии ВИЧ-инфекции, в том числе для профилактического лечения беременных женщин и детей, рожденных от ВИЧ-инфицированных матерей. Все степени и стадии согласно схеме антиретровирусной терапии, в том числе для профилактики беременных женщин, и детей, рожденных от ВИЧ инфицированных матерей.

Что: Дарунавир, таблетка, таблетка, покрытая оболочкой. Тенофовир таблетка. Ламивудин, таблетка, таблетка, покрытая оболочкой, раствор для приема внутрь. Абакавир, таблетка, таблетка покрытая оболочкой; раствор для приема внутрь. Зидовудин, капсула, раствор для приема внутрь. Невирапин, таблетка, пероральная суспензия. Эфавиренз, таблетка, капсула. Эмтрицитабин+тенофовир, таблетка, таблетка, покрытая оболочкой. Этравирин, таблетка. Зидовудин+Ламивудин, таблетка, таблетка покрытая оболочкой. Лопинавир+Ритонавир, таблетка, раствор для приема внутрь. Абакавир+Ламивудин, таблетка покрытая оболочкой. Абакавир+Ламивудин+Зидовудин, таблетка, покрытая оболочкой. Эмтрицитабин+Тенофовир+Эфавиренз, таблетка, покрытая оболочкой. Ралтегравир, таблетка, покрытая оболочкой. Долутегравир, таблетка, покрытая оболочкой.

Диагноз: Онкологические заболевания

Кому: Все категории, состоящие на диспансерном учете. Злокачественные новообразования независимо от стадии, чувствительные к таргетной терапии.

Что: Ципротерон, таблетка, раствор для инъекций. Темозоломид, капсула. Тегафур, капсула. Капецитабин, таблетка. Иматиниб, таблетка, капсула. Гефитиниб, таблетка. Эрлотиниб, таблетка. Сунитиниб, таблетка. Сорафениб, таблетка. Лапатиниб, таблетка. Лейпрорелин, порошок лиофилизированный, лиофилизат для приготовления суспензии, раствора для инъекций. Гозерелин, имплантат пролонгированного действия для подкожного введения. Трипторелин, лиофилизат для приготовления суспензии для инъекций. Тамоксифен, таблетка. Торемифен, таблетка. Фульвестрант, раствор для внутримышечного введения. Бикалутамид, таблетка. Анастрозол, таблетка. Летрозол, таблетка. Филграстим, раствор для инъекций. Интерферон альфа 2b, раствор для инъекций. Вакцина БЦЖ, порошок для приготовления суспензий для интравизикального введения в комплекте с растворителем. Клодроновая кислота, капсула, таблетка. Интерферон альфа 2а, раствор для инъекций. Золедроновая кислота, концентрат/лиофилизат для приготовления инфузий, раствор для инфузий. Эпоэтин альфа, раствор для инъекций. Трастузумаб, раствор для инъекций. Ритуксимаб, раствор для подкожного введения.

Диагноз: Паллиативная помощь

Кому: Пациентам с распространенными формами злокачественных новообразований, туберкулеза и ВИЧ- инфекции, хроническими прогрессирующими заболеваниями в стадии декомпенсации сердечной, легочной, печеночной, почечной недостаточности, при осложнениях цирроза печени. Все категории. Все стадии при наличии симптоматики.

Что: Кетопрофен, раствор для инъекций, таблетка, капсула, суппозитория. Трамадол, таблетка, покрытая пленочной оболочкой, раствор для инъекций, таблетка пролонгированного действия, капсула, суппозитория. Морфин, раствор для инъекций; таблетка. Фентанил, пластырь трансдермальный. Преднизолон, таблетка. Дексаметазон, таблетка. Омепразол, капсула. Амитриптилин, таблетка, драже, раствор для инъекций. Карбамазепин, таблетка, таблетка пролонгированного действия. Метоклопрамид, таблетка, раствор для инъекций. Диазепам, таблетка, раствор для инъекций. Бисакодил, таблетка, суппозитория ректальная. Спиронолактон, таблетка; таблетка, покрытая пленочной оболочкой, капсула. Торасемид, таблетка в том числе с пролонгированным высвобождением. Пропранолол, таблетка. Лактулоза, сироп. Фуросемид, таблетка.

Диагноз: Артериальная гипертензия

Кому: Все категории, состоящие на диспансерном учете. 2-4 степени риска; симптоматическая артериальная гипертензия при хронических заболеваниях почек.

Что: Индапамид, таблетка, капсула. Бисопролол, таблетка. Метопролол, таблетка. Амлодипин, таблетка. Эналаприл, таблетка. Периндоприл, таблетка. Фозиноприл, таблетка. Кандесартан, таблетка. Валсартан, таблетка.

Диагноз: Аритмии

Кому: Все категории, состоящие на диспансерном учете. Фибрилляция предсердий (пароксизмальная, персистирующая, постоянная), в том числе после выполнения радиочастотной аблации (РЧА).

Что: Варфарин, таблетка. Дигоксин, таблетка. Пропафенон, таблетка. Амиодарон, таблетка. Бисопролол, таблетка;. Верапамил, таблетка, капсула пролонгированного действия.

Диагноз: Хроническая сердечная недостаточность

Кому: Все категории, состоящие на диспансерном учете.

II-IV функциональные классы по NYHA, в том числе дилатационная кардиомиопатия и другие причины хронической сердечной недостаточности, не связанные с артериальной гипертензией и ишемической болезнью сердца.

Что: Дигоксин, таблетка. Торасемид, таблетка, в том числе с пролонгированным высвобождением. Спиронолактон, таблетка, таблетка, покрытая пленочной оболочкой, капсула. Бисопролол, таблетка. Рамиприл, таблетка, капсула. Кандесартан, таблетка. Карведилол, таблетка. Больные с протезированными клапанами сердца.

Все категории, состоящие на диспансерном учете. Все стадии и степени тяжести.

Варфарин, таблетка.

Диагноз: Ишемическая болезнь сердца (кроме первых 6 месяцев после перенесенного острого инфаркта миокарда)

Кому: Все категории, состоящие на диспансерном учете. Стенокардия напряжения, вариантная стенокардия, постинфарктный кардиосклероз.

Что: Клопидогрель, таблетка. Ацетилсалициловая кислота, таблетка. Изосорбида динитрат, аэрозоль, спрей подъязычный дозированный, таблетка пролонгированного действия. Нитроглицерин, аэрозоль подъязычный, спрей подъязычный дозированный, таблетка подъязычная. Бисопролол, таблетка. Амлодипин, таблетка. Аторвастатин, таблетка.

Пациентам с высоким риском коронарных событий после стентирования, аортокоронарного шунтирования — Тикагрелор, таблетка.

Диагноз: Острый фарингит/ тонзиллит/ бронхит

Кому: Дети до 5 лет. Легкой и средней степени тяжести.

Что: Парацетамол, суппозитория, раствор для орального применения, суспензия для орального применения. Ибупрофен, суспензия.

Диагноз: Пневмония внебольничная

Кому: Дети до 18 лет, легкой и средней степени тяжести.

Что: Амоксициллин, таблетка; капсула, порошок для приготовления оральной суспензии. Азитромицин, таблетка, капсула, порошок для приготовления суспензии для приема внутрь, гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь.

Диагноз: Бронхиальная астма

Кому: Все категории, состоящие на диспансерном учете. Все стадии и степени тяжести.

Что: Преднизолон, таблетка. Сальбутамол, аэрозоль для ингаляций, раствор для небулайзера. Сальметерол+Флутиказонапропионат, аэрозоль, порошок для ингаляций. Беклометазон, аэрозоль для ингаляций дозированный, аэрозоль для ингаляций дозированный, активируемый вдохом. Будесонид, порошок, суспензия для ингаляций. Флутиказон, аэрозоль. Циклезонид, аэрозоль для ингаляций дозированный. Будесонид+Формотеролафумаратадигидрат, порошок для ингаляций.

Дети

Все стадии и степени тяжести.

Монтелукаст, таблетка, в том числе жевательная, гранула.

Хроническая обструктивная болезнь легких

Все категории, состоящие на диспансер ном учете. В стадии обострения и ремиссии.

Индакатерол, порошок для ингаляций. Фенотерола гидробромид + Ипратропия гидробромид, раствор для ингаляций, аэрозоль для ингаляций. Рофлумиласт, таблетка. Сальметерол+Флутиказонапропионат, аэрозоль для ингаляций, порошок для ингаляций. Тиотропия бромид, раствор для ингаляций. Будесонид + Формотеролафумаратадигидрат, порошок для ингаляций.

Диагноз: Язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки

Кому: Все категории, состоящие на диспансерном учете. В период обострения. Антибактериальные препараты назначаются при выявлении H.Pylori

Что: Омепразол, капсула. Висмута трикалия дицитрат, таблетка. Фуразолидон, таблетка. Амоксициллин, таблетка, капсула, порошок для приготовления оральной суспензии. Кларитромицин, таблетка. Метронидазол, таблетка.

Диагноз: Железодефицитная анемия

Кому: Женщины фертильного возраста состоящие на диспансерном учете, дети до 18 лет. Верифицированный диагноз железодефицитной анемии II, III степени.

Что: Сульфат железа, однокомпонентный/комбинированный с аскорбиновой кислотой, таблетка, капсула, драже. Препараты сульфата железа, сироп, раствор, капли для приема внутрь (только детям до 12 лет).

Диагноз: Наследственные дефициты факторов свертывания крови

Кому: Все категории, состоящие на диспансерном учете. Все стадии и степени тяжести.

Что: Фактор свертывания крови VIII (плазменный). Фактор свертывания крови VIII (рекомбинантный). Фактор свертывания крови VIII разрушения ингибиторы. Фактор свертывания крови IX (плазменный). Фактор свертывания крови IX (рекомбинантный). Фактор Виллебранда и фактор свертывания крови VIII в комбинации. Эптаког альфа (активированный).

Диагноз: Аутоиммунные заболевания и иммунодефицитные состояния

Кому: Все категории, состоящие на диспансерном учете. Все стадии и степени тяжести.

Что: Иммуноглобулин G (человеческий нормальный), раствор для инъекций для подкожного введения.

Диагноз: Рахит

Кому: Дети до 1-го года. Профилактика в осенне-зимний период, лечение вне зависимости от стадии и степени тяжести.

Что: Эргокальциферол, раствор масляный для приема внутрь. Колекальциферол, раствор водный для приема внутрь.

Диагноз: Несахарный диабет

Кому: Все категории, состоящие на диспансерном учете. Все стадии и степени тяжести.

Что: Десмопрессин, лиофилизат оральный; таблетка.

Диагноз: Гипотиреоз/ Гипертиреоз/Гипопаратиреоз

Кому: Все категории, состоящие на диспансерном учете.

Что: Верифицированный диагноз Гипотиреоз — Левотироксин, таблетка.

Верифицированный диагноз Гипертиреоз — Тиамазол, таблетка.

Верифицированный диагноз Гипопаратиреоз — Дигидротахистерол, раствор для приема внутрь.

Диагноз: Гипофизарный нанизм, синдром Шерешевского-Тернера

Кому: Все категории, состоящие на диспансерном учете. Верифицированный диагноз данными обследований.

Что: Соматропин, порошок лиофилизированный для приготовления инъекционного раствора, раствор для инъекций.

Диагноз: Раннее (преждевременное, ускоренное) половое развитие центрального генеза

Кому: Все категории, состоящие на диспансерном учете. Верифицированный диагноз данными обследований.

Что: Трипторелин, лиофилизат для приготовления суспензий для инъекции, раствор для инъекций.

Диагноз: Гормонально активные опухоли гипофиза. Акромегалия

Кому: Все категории, состоящие на диспансерном учете. Верифицированный диагноз данными обследования.

Что: Бромокриптин, таблетка. Каберголин, таблетка. Октреотид, раствор для инъекций, микросферы для приготовления суспензии для иньекций.

Диагноз: Гепато–церебральная дистрофия

Кому: Все категории, состоящие на диспансерном учете. Тяжелое течение.

Что: Пеницилламин, таблетка.

Диагноз: Ревматоидный артрит

Кому: Взрослые, состоящие на диспансерном учете. Все стадии и степени тяжести

Что: Метотрексат, таблетка, раствор для инъекций. Метилпреднизолон, таблетка, лиофилизат для приготовления раствора для инъекций.

При неэффективности терапии первой линии — Голимумаб, раствор для инъекций.

Анкилозирующий спондилит

Взрослые, состоящие на диспансерном учете. Все стадии и степени тяжести.

Индометацин, таблетки. Сульфасалазин, таблетки.

При неэффективности терапии первой линии — Голимумаб, раствор для подкожных инъекций.

Пациентам, ранее получавшим препарат — Адалимумаб, раствор для подкожных инъекций.

Диагноз: Состояние после пересадки органов и тканей

Кому: Все категории, состоящие на диспансерном учете. Все стадии и степени тяжести (для предупреждения риска отторжения трансплантированных органов и тканей, больные принимают лекарственные препараты одного производителя на протяжении всей жизни).

Что: Метилпреднизолон, таблетка. Преднизолон, таблетка. Ко-тримоксазол, таблетка, суспензия. Валацикловир, таблетка, покрытая оболочкой. Микофеноловая кислота, капсула; таблетка, таблетка, покрытая пленочной оболочкой. Циклоспорин, капсула, раствор для приема внутрь. Такролимус, капсула, в том числе пролонгированного действия. Азатиоприн, таблетка.

Диагноз: Прогрессирующие гломерулярные заболевания

Кому: Все категории, состоящие на диспансерном учете.

Что: При морфологически верифицированном варианте гломерулонефрита: Метилпреднизолон, таблетка. Преднизолон, таблетка. Циклофосфамид, таблетка, порошок для приготовления раствора для инъекций, лиофилизат для приготовления раствора для инъекций. Циклоспорин, капсула, раствор для приема внутрь.

Диагноз: Хроническая болезнь почек с ренальной анемией

Кому: Все категории, состоящие на диспансерном учете. III-IV-V стадии, за исключением пациентов, получающих программный диализ.

Что: Сульфат железа, капсула, таблетка. Метоксиполиэтиленгликоль-эпоэтина бета, раствор для инъекций, раствор для внутривенных и подкожных инъекций. Севеламер, порошок для приготовления оральной суспензии, таблетка. Эпоэтин зета, раствор для инъекций. Эпоэтин бета, раствор для внутривенных и подкожных инъекций. Эпоэтин альфа, раствор для инъекций, раствор для внутривенных и подкожных инъекций.

Диагноз: Болезнь Паркинсона

Кому: Все категории, состоящие на диспансерном учете. Все стадии и степени тяжести.

Что: Леводопа + Карбидопа, таблетка. Прамипексол, таблетка, в том числе с пролонгированным высвобождением.

Диагноз: Миастения

Кому: Все категории, состоящие на диспансерном учете. Все стадии и степени тяжести.

Что: Неостигмин, раствор для инъекций. Пиридостигмина бромид, таблетка.

Для профилактики миастенических кризов при наличии показаний — Иммуноглобулин G (человеческий нормальный), раствор для инъекций для подкожного введения.

Диагноз: Эпилепсия

Кому: Все категории, состоящие на диспансерном учете. Все стадии и степени тяжести.

Что: Карбамазепин, таблетка, в том числе пролонгированная. Вальпроевая кислота, таблетка, в том числе пролонгированная, капсула, гранула, сироп, капли для приема внутрь. Ламотриджин, таблетка, в том числе диспергируемая и жевательная. Топирамат, капсула, таблетка. Леветирацетам, таблетка, раствор для перорального применения

Изделия медицинского назначения

Диабет сахарный

Все категории, состоящие на диспансерном учете. Все стадии и степени тяжести инсулинзависимого диабета.

Иглы к шприц-ручке, тест-полосы для определения кетоновых тел в моче, одноразовые инсулиновые шприцы с маркировкой.

Пациенты с сахарным диабетом на фоне интенсивной инсулинотерапии – режим множественных инъекций инсулина (помповая инсулинотерапия)

Пациенты с сахарным диабетом на фоне режима 2 инъекций инсулина смешанного типа действия

Пациенты с сахарным диабетом на фоне терапии базальным инсулином

Тест полосы для определения глюкозы в крови

1460 полос в год 1 пациенту

730 полос в год 1 пациенту

365 полос в год 1 пациенту

Дети до 18 лет (поставляются бесплатно к расходным материалам для вновь выявленных пациентов с сахарным диабетом 1 типа до 18 лет и пациентов с неисправными помпами) — помпы инсулиновые.

Дети до 18 лет, ранее обеспеченные инсулиновыми помпами — инфузионный набор к помпам инсулиновым, резервуар к помпам инсулиновым.

Паллиативная помощь

Пациентам с распространенными формами злокачественных новообразований, туберкулеза и ВИЧ- инфекции, хроническими прогрессирующими заболеваниями в стадии декомпенсации сердечной, легочной, печеночной, почечной недостаточности, при осложнениях цирроза печени.

Все категории. Все стадии при наличии симптоматики.

Однокомпонентный дренируемый илео/колостомный калоприемник в комплекте с защитной пастой.

Болезни(состояния) периода новорожденности и детей до 1 года

Новорожденные. Дети в возрасте от 0 до 28 дней.

Комплект по уходу за младенцем (аптечка новорожденного):

1. руководство по уходу за детьми раннего возраста в семье на казахском и русском языках в одном экземляре;

2. буклет: Национальный календарь прививок в одном экземляре;

3. водный термометр ((1 штука);

4. медицинский термометр (1 штука);

5. стерильный бинт (1 штука);

6. слизеотсос для носовых путей (1 штука);

7. крем детский (1 штука);

8. мыло детское (1 штука);

9. антисептик для рук (1 штука);

10. оральные регидратационные соли — 2 упаковки;

11. стерильная вата, 200 грамм

Специализированные лечебные продукты

Нарушения обмена веществ — фенилкетонурия

Все категории, состоящие на диспансерном учете. Все формы, пожизненная терапия.

Лечебные низкобелковые продукты и продукты с низким содержанием фенилаланина; (Комида мед ФКУ — А формула+LCP (11,8 гр. белка на 100 гр.); Комида мед ФКУ — В (31,1 гр. белка на 100 гр.); Комида мед ФКУ С — 45 (45 гр. белка на 100 гр.); ФКУ-3 (69 гр. белка в 100 г); Комида мед ФКУ С — 75 (75 гр. белка на 100 гр.); ФКУ-0 (13 г белка в 100 г); ФКУ-1 (20 г белка в 100 г); РАМ-1 и РАМ-2 (75 г белка в 100 г); Изифен (16,8 гр. белка в 1 упаковке)

Болезни (состояния) периода новорожденности и детей до 1 года

Раннее искусственное или смешанное вскармливание

Абсолютные показания:

— искусственное вскармливание:

1. медицинские:

— заболевания кормящей матери: ВИЧ-инфекция, активная форма туберкулеза;

— заболевания ребенка: подтвержденная врожденная лактазная недостаточность, галактоземия, фенилкетонурия, болезнь «кленового сиропа»;

2. социальные:

усыновленные дети.

Относительные показания:

— искусственное вскармливание:

1. медицинские:

заболевания кормящей матери, сопровождающиеся приемом лекарственных препаратов (цитостатиков, радиоактивных, тиреоидных, психотропных, наркотических) при наличии заключения от профильного специалиста:

острые психические заболевания (психозы или тяжелые послеродовые депрессии), врожденные и приобретенные пороки сердца, заболевания сердца, сопровождающиеся декомпенсацией сердечно-сосудистой системы, тяжелые формы эндокринных заболеваний, тяжелые формы аллергических заболеваний;

— искусственное и смешанное вскармливание:

1. медицинские:

заболевания кормящей матери, сопровождающиеся приемом лекарственных препаратов (цитостатиков, радиоактивных, тиреоидных, психотропных, наркотических) при наличии заключения от профильного специалиста:

тяжелые формы болезней системы крови и кроветворного аппарата, злокачественные онкологические заболевания, тяжелые формы заболеваний почек с развитием почечной недостаточности, гнойно-септические заболевания, первичные формы гипогалактии;

2. социальные:

— дети от многоплодной беременности;

— дети матерей, обучающихся по очной форме обучения в организациях образования,

— стационарное лечение матери

Адаптированные заменители грудного молока