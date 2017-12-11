После побоев матери шестилетний ребенок попал в реанимацию

Мать избила шестилетнего сына в Сайрамском районе ЮКО. Сообщение в полицию поступило из больницы. Мальчик попал туда в крайне тяжелом состоянии с различными травмами.

Как выяснила полиция, случай произошел ночью. Почему 36-летняя женщина довела своего единственного сына до реанимации — пока не известно.

«10 декабря 2017 года в 9:35 в дежурную часть Сайрамского РУВД поступило сообщение о том, что в районную больницу с телесными повреждениями в крайне тяжелом состоянии госпитализировали мальчика, 2011 года рождения, ученика 1 класса одной из районных школ», — сообщили в пресс-службе ДВД ЮКО.

На сегодняшний день она находится в изоляторе временного содержания. Ведется следствие.

Салтанат Каракозова, руководитель пресс-службы ДВД ЮКО: «Начато досудебное расследование по 106 статье УК РК «Нанесение тяжких телесных повреждений». Сама она находится под стражей».

Напомним, это не первый случай в ЮКО избиения матерью собственного ребенка. В этом году в мае шестилетний малыш в крайне тяжелом состоянии был доставлен из Ордабасинского района в областную детскую больницу Шымкента. Прогнозы врачей были неутешительными — вероятность того, что мальчик останется инвалидом, очень высока.

Так и вышло. Даже после, казалось бы, полного выздоровления, ребенок не смог социализироваться в школе и попал на больничную койку. А его садистке-матери может быть и грозил бы тюремный срок, не будь она снова беременна.

Николай Путилин