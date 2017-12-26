Турция и ЮКО договариваются об упрощении товарооборота

В Шымкенте прошла двухсторонняя встреча между руководителями комитета государственных доходов Казахстана и министерством таможни и торговли Турецкой республики. Стороны пытались договориться об упрощении товарооборота между странами и повышении эффективности таможенного контроля.

На встрече представители ведомств обменялись информацией об имеющемся законодательстве, что позволит в дальнейшем унифицировать национальные законы для упрощения торговли.

Руководители таможенных ведомств Казахстана и Турции встречаются не первый раз. За два десятилетия были подписаны многие соглашения, но тем для обсуждения меньше не становится. В этот раз стороны пытались договориться об упрощении работы уполномоченных экономических операторов, то есть, тех компаний которым государство доверяет торговлю на международном уровне.

Дженап Ашджы, заместитель министра министерства таможни и торговли Турции: «По вопросу упрощения программ уполномоченных экономических операторов мы совещаемся впервые. Эта работа состоит из четырех этапов. На первом, мы пришли к согласию. Сейчас перешли ко второму этапу переговоров. Встречи в таком формате у нас проходили и раньше в рамках Совета ТЮРКСОЙ. Они касались экономических и таможенных взаимоотношений. А сейчас мы шаг за шагом нащупываем почву для дальнейшей интеграции».

За 10 месяцев этого года оборот товарооборот между Казахстаном и Турцией составил свыше полутора миллиардов долларов США. Но как говорят представители таможенных ведомств потенциал остаётся ещё значительный. Для это нужно углубить взаимодействие между нашими структурами.

Госман Амрин, заместитель председателя Комитета государственных доходов МФ РК: «У наших турецких коллег были два периода работы уполномоченных экономических операторов. Это высокий статус, который присваивается государством доверенным компаниям, осуществляющим внешне экономическую торговлю. На первом этапе у них было более двух тысяч таких компаний. Но среди них оказались и такие, которые нарушали законы или не смогли хорошо работать. И в итоге их количество сократилось до двухсот. У нас сложилась такая же ситуация. До 2015 года таких компаний у нас было 313. Но в свете последних изменений закона их число также уменьшилось в несколько раз. И теперь мы договариваемся — каким компаниям может быть присвоен такой статус».

В ходе переговоров казахстанская и турецкая подписали протокол о сотрудничестве между учебными центрами республиканского Комитета государственных доходов и Министерством таможни и торговли Турецкой Республики.

Следующим шагом станет подписание меморандума о создании совместного таможенного комитета. А в заключении встречи казахстанские таможенники вручили гостям памятные знаки и подарки.

Данияр Худайбергенов