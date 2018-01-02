Газовый ужас в Шымкенте: кузнецы своего несчастья или преступники?

11 смертей случилось в декабре из-за отравления угарным газом в Шымкенте. Акимат бросился принимать меры. Но во время массовой общегородской поверки газового оборудования 18 000 горожан не пустили проверяющих в свои квартиры. Об этом стало известно на совещании по вопросам безопасности, прошедшем в акимате. Есть что скрывать?

Давайте сейчас не будем придавать большого значения массовому надуманному страху: «А кто это ходит? А вдруг они преступники? Сейчас даже соседу дверь никто не открывает…»

Странный у наших горожан инстинкт самосохранения. Однобокий. Выгодный только собственному бездействию. Вот только несколько ситуаций.

В вентканале многоэтажного дома по улице Байтурсынова произошел хлопок газовоздушной смеси. К счастью, никто не пострадал, но, как выяснилось, вероятность была почти стопроцентной. И не только погибнуть от взрыва, но и просто уснуть и не проснуться. Потому что один умник установил газовую колонку и вывел дымоход в вентканал. Общий для всех квартир. То есть все продукты горения шли по общему каналу и скопиться в вентканале мог не только природный газ, но и угарный…

В доме по улице Жангельдина еще один умник решил сэкономить и устанавливал газовую колонку самостоятельно. Взамен сгоревшей. А поскольку отсутствие здравого ума зачастую идет рука об руку с элементарной косорукостью и невероятным апломбом, товарищ перепутал трубы. Газовую и водяную. Гений в считанные часы заполнил водой всю газовую систему 60-квартирного дома!

Аварийные бригады работали почти трое суток и трое суток – на праздник Независимости – весь дом сидел без газа, просушивал свои плиты и газовые колонки. А потом начал менять вышедшие из строя счетчики…

Да, никто не погиб. А вероятность? Была и еще какая.

В Тассае взорвалась времянка. Страшные ожоги получили молодая женщина и ее дочка. Они обе в больнице и слава Богу, что врачам удалось сохранить им жизнь. Насколько спокойно спит их сосед, который, опять же, от ощущения собственной гениальности самостоятельно врезался в центральный газопровод на улице и когда работал, не заметил как треснула его труба. Несколько дней тонкие потоки утекающего газа искали выход из-под земли…

В жилом массе Кайнар булак родственники обнаружили тела бабушки и внучки. Девочке было всего двенадцать… Ее отец «сварганил» плиту из подручных материалов и даже не удосужился проверить дымоход. Угарный газ…

Чуть раньше, 10 декабря, в квартире по проспекту Республики были обнаружены тела женщины и трех детей – ее внуков. Их смерть была легкой, никто ничего не почувствовал. Говорят, когда травит угарный газ, человек не ощущает ни удушья, ни боли… А что сегодня чувствует владелец квартиры, который устанавливал автономку сам, не соблюдая никаких норм и правил??? Как он с этим живет???

В квартиру, где 12 декабря нашли маму с грудным ребенком, за несколько дней до трагедии приходили специалисты газового хозяйства. Принесли памятки, беседу с жильцами провели. Люди не восприняли их всерьез.

Экстренное совещание по газовой безопасности прошло в Шымкенте после череды несчастных случаев. Тогда аким Шымкента Нурлан Сауранбаев поручил обойти каждый дом, каждую квартиру города и проверить состояние газового оборудования на вопрос безопасности.

И за 14 дней члены комиссии в составе представителей районных акиматов, службы ЧС и газовой службы обошли 157 997 абонентов.

Отметим, в городе 197911 домов и квартир, 90462 из них – частные дома. В ходе рейдов было выявлено 153 нарушения.

Что касается нарушителей, из-за которых в городе произошли несчастные случаи, то в отношении них будут приняты меры, вплоть до уголовного наказания. Аким города еще раз напомнил сотрудникам УВД, что несчастные случаи – это только номинальное название. Это преступление и каждой смерти есть причина.

При выявленных нарушениях абоненты будут отключены от газоснабжения до устранения неполадок. И тут же шквал возмущений: «Аааа! Конечно!!! Что нам теперь, без газа сидеть?» А не кажется, что лучше посидеть без газа и все исправить, чем лечь на кладбище или уложить туда своих близких? Это тот единственный случай, когда ничего уже не исправишь.

Каждый человек – кузнец своего счастья. И несчастья тоже! Помните об этом, друзья. Включите инстинкт самосохранения на полную катушку и если не можете запомнить, то прицепите на холодильник стикер с проверенной делами поговоркой: «Там, где Напряжение и Давление, работать может только специалист». С Новым годом без несчастий!

Елена Бояршинова