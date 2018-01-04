Как отправить деньги за рубеж, когда банки отдыхают

Ситуация, когда срочно нужны деньги, а взять их негде — хотя бы раз в жизни приключалась с каждым.

Например, ваш ребенок, находясь за границей на учебе или каникулах, истратил все деньги.

Или у родителей, которые отдыхают на море, украли кошелек с платежными картами. Или родственники, которые живут в ближнем или дальнем зарубежье, срочно нуждаются в помощи. Способов быстро отправить деньги сегодня масса, благо современные технологии позволяют сделать это за пару минут.

Однако почти все они доступны только в будние дни. А что делать в выходные, когда банки не работают. Nur.kz решил разобраться, что лучше предпринять в подобной ситуации и составил своеобразный рейтинг.

Первое место

Он-лайн перевод всемирно известной системы Western Union через Homebank. Услуга впервые появилась впервые в Казахстане месяц назад и за это время число переводов уже выросло на 150%.

Оно и понятно – явным преимуществом является низкая стоимость – вдвое ниже в сравнении с привычными переводами через банковские отделения. К примеру, перевод в 1000 долларов обойдется в чуть более 4 доллара. Другой неоспоримый плюс – доступность. Сеть WU охватывает более 200 стран и территорий, свыше 500 тысяч пунктов обслуживания – это шире чем у любой платежной системы.

Важно, что кроме банковских отделений, которые, как и в Казахстане, закрываются в выходные и праздники по всему миру, денежные переводы WU можно получить круглосуточно в сети партнеров – обменных пунктах и специальных офисах. Их адреса есть на сайте Western Union.

Несколько кликов по экрану мобильного устройства и деньги уже будут ждать вашего адресата. Номер перевода (MTCN), который вы должны сообщить получателю денег, поступит в виде SMS на ваш доверенный номер. Единственное и главное условие для перевода — иметь текущий или карточный счет в Qazkom, а также зарегистрироваться на портале Homebank.kz. Если же вы — клиент другого банка, то вам будет несложно найти среди своих знакомых пользователей Homebank, ведь их уже 1,5 миллиона человек и попросить помочь с отправкой денег в экстренной ситуации.

Второе место

Онлайн-переводы через сайты известных платежных систем: Золотая корона, Contact и т.д. Комиссия за такую услугу зависит от страны и суммы перевода и колеблется от 0 до 1,5%. Перевод поступит моментально и получить его можно либо наличными в пункте обслуживания, или на карту. Получателю денег необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.

К минусам можно отнести ограниченное число стран, в которых доступна та или иная платежная система, а также курс конвертации, который, как правило, выше рыночного и в конечном итоге ведет к удорожанию перевода.

Третье место

Перевод денег со своей карты на карту получателя (ребенка/родителей/друзей) через интернет или банкомат. Почти все казахстанские банки предоставляют такую услугу через свои интернет-порталы в режиме 24/7.

Комиссия за такой перевод составит, в среднем 1% от суммы, мин 2 долл.США. Существенное ограничение — обязательное наличие платежной карты у получателя денег. Еще лучше, чтобы это была карта казахстанского банка, так как некоторые страны, например, США, ограничивают карточные транзакции из стран СНГ. Однако перевод с карты на карту явно не подходит для ситуаций, когда карточка потеряна или украдена за границей.

Ну, и, разумеется, чтобы отправить деньги на другую карту, нужно, чтобы на своей было достаточно денег. А если их не хватает, надо иметь возможность быстро снять их со своего депозита, что, опять же, невозможно в нерабочие дни в большинстве казахстанских банков. Услугу по снятию и пополнению депозитов в круглосуточном режиме нам удалось найти только в Qazkom.