Лидером по авариям в ЮКО остается Шымкент

В 2017 году в ЮКО стараниями сотрудников местной полицейской службы ДВД области удалось на 5% снизить количество дорожно-транспортных происшествий.

Если в 2016-ом их было зарегистрировано 2076, то в минувшем — 1961. Под колесами транспорта в 2017-ом в ЮКО погибло 343 человека — на 19% меньше, чем в 2016-ом. Число раненых уменьшилось на 2%, с 2 825 до 2 785.

Лидером по авариям остается Шымкент. На него в минувшем году пришлось 35% всех ДТП в ЮКО, а также 32% травмированных и 18% раненых.

По вине пьяных водителей в прошлом году на дорогах Южного Казахстана погибли 7 человек, ранения получили 58.

Самые распространенные причины гибели людей — наезд на пешеходов, столкновение автотранспортных средств, опрокидывание машин. Наиболее травмоопасными остаются дороги на территории приграничного с Узбекистаном Сарыагашского района, пишет Timeskz.kz со ссылкой на управление Комитета по правовой статистике и специальным учетам ГП РК по ЮКО.

Дана Акжолова