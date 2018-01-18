Стало известно, что владелец дома в Бургулюке, где погибли двое мужчин, незаконно провел газ

Как стало известно, в доме в поселке Бургулюк Толебийского района ЮКО, где двое мужчин скончались предположительно от отравления угарным газом, было незаконное подключение к природному газу.

16 января хозяин дома Алимжан Абылай, который в тот момент сам находился дома, позвонил своим наемным рабочим, которые проводили в доме ремонтные работы, но они не отвечали.

«17 января он позвонил своему охраннику Даулету Алдиярову, чтобы он проверил дом. Войдя в дом охранник обнаружил тела двух мужчин – жителя Шымкента Мурата Ергали 1996 года рождения, и жителя Ордабасинского района Муслима Нурзата, 1993 года рождения. Даулет Алдияров позвонил в полицию и владельцу дома, чтобы сообщить о случившемся», — сообщили в газовой службе подробности происшествия.

Отметим, жилой дом, в котором были обнаружены тела, газифицирован самовольно. У владельца нет никакой исполнительно-технической документации и лицевого счета.

«В доме было обнаружено восемь точек: две на два заводских котла отопления (уже подключенных), одна на самодельную горелку для приготовления пищи. К остальным пяти приборам газ не подключен», — обследовали дом специалисты газового хозяйства.

А владельца дома ждут претензии не только от родственников наемных рабочих, но и от газоснабжающей организации и правоохранительных органов. За действия, которые привели к гибели людей, ему предстоит отвечать перед законом.

Саида Турсуметова