Свадьба в ЮКО обернулась трагедией

В уголовном суде ЮКО вынесен приговор троим мужчинам, жителям Мактааральского района. Два брата и их дядя обвинялись в умышленном убийстве, из хулиганских побуждений совершенном прямо на свадьбе односельчанина. В декабре 2016 года они пришли на соседский беташар, но не с поздравлениями, а с целью расправы с одним из гостей.

В Шымкент прибыли родственники погибшего. Еще перед оглашением приговора они рассказывали о произошедшем.

25 декабря 2016 года в округе Махталы праздновали беташар. Никто не ждал, что свадьба обернется трагедией. Все началось как будто с молодецкой удали.

Абдурахман Пайзиев, брат погибшего: «На свадьбе мой братишка на своей машине невесту и жениха вез из дома невесты. С беташара ехали. Мой братишка никого не обгонял, не подрезал. А другая компания на двух машинах («Ауди» и «Мерседес») начали его то обгонять, то прижимать, то подрезать, то перед ними влево-вправо виляли — не давали ему ехать. Моему братишке 34 года. А этим по 20 лет, чисто выпендривались».

Молодых людей вначале успокоили. Они удалились, но потом вернулись. Вооруженные ножом.

Абдурахман Пайзиев: «Мой братишка невесту и жениха привез туда, где свадьба проходила. Там группа из пяти человек их уже ждала. Кто-то остановил моего братишку, кто-то других гостей оттеснил, очистил место убийства. И потом нападавшие — Кошкаров Бахытжан с двумя своими племянниками, вначале оглушили его, а потом ножом искололи. Потом, уже умирающего, еще добивали ногами.

Суд по этому делу начался еще в апреле прошлого года. Тогда обвинения предъявлялось только одному из этой троицы — Абену Расулову. Судебное следствие установило, что возможными соучастниками также являются старший брат и дядя подсудимого. Они тоже предстали перед судом. И вот вердикт.

Судья Абсатар Шахидинов в течение часа зачитывал полный текст приговора. Суд приговорил обоих братьев к 15 годам лишения свободы. Их дядя, Бахытжан Кошкаров, признан невиновным и был выпущен из под стражи в зале суда. Это вызвало бурю эмоций у стороны пострадавших.

Кошкаров — главный организатор! — уверены родственники убитого.

Для усмирения обеих сторон были вызваны усиленные наряды охраны и приставы. Пришлось потрудиться и конвою.

Обе стороны намерены подать апелляцию. Приговор пока не вступил в законную силу.

Данил Шемратов