В Казахстане изменился размер МРП и МЗП

В Казахстане изменились ставки минимальной зарплаты, минимальной пенсии и месячного расчетного показателя. Они прописаны в законе о республиканском бюджете на следующие три года.

Так, МРП, который используют для расчета пособий, социальных выплат, штрафов, налогов и других платежей, в этом году составляет 2 405 тенге, а величина минимальной заработной платы – 28 284 тенге.

С 1 января 2018 года:

— минимальный размер заработной платы – 28 284 тенге;

— минимальный размер пенсии – 33 745 тенге;

— месячный расчетный показатель – 2 405 тенге;

— величина прожиточного минимума – 28 284 тенге.

И еще о нововведениях в Казахстане, которые вступили в силу с 1 января 2018 года.

Повышается пенсионный возраст для женщин

Пенсионный возраст для женщин повышается до 58,5 лет. Ежегодно планка будет повышаться на полгода. Таким образом, в 2027 году казахстанки будут выходить на пенсию в 63 года.

Новый бюджет Казахстана

С 2018 года страна начинает жить по новому бюджету. 1 января вступил в силу закон о республиканском бюджете на ближайшие три года. Львиную долю госсредств направят на здравоохранение, образование и социальную помощь.

В Казахстане подорожали сигареты

С 1 января в Казахстане подорожали сигареты. Минимальная стоимость пачки теперь составляет 340 тенге. А будущим летом вредная привычка будет стоить казахстанцам еще на 20 тенге дороже.

Стоимость оформления загранпаспорта составит 8 МРП

Вдвое дороже в 2018 году обойдется казахстанцам оформление загранпаспорта. Госпошлина составит 8 МРП или 19 тысяч 240 тенге.

В 2018 году подорожают билеты на поезда

Подорожает и стоимость билетов на поезда. По 38 маршрутам повышение ожидается от 3 до 7%. По пригородным направлениям рост тарифов составит 37%. Изменения связаны с растущими затратами перевозчиков. С другой стороны, повышение цен на билеты позволит сохранить ряд маршрутов.

В Казахстане снизились размеры штрафов

Размеры административных штрафов в этом году станут меньше. С 1 января сокращены суммы взысканий за ряд правонарушений, в том числе правил дорожного движения. Меньше казахстанцы будут платить, к примеру, за превышение скорости или нарушение правил парковки.