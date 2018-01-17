В Крещение ожидается морозная погода без осадков, сообщает РГП «Казгидромет». В ближайшие три дня над большей частью Казахстана будет господствовать юго-восточная периферия Сибирского антициклона. Под его влиянием погода ожидается преимущественно без осадков, но с туманами.

Из-за смены направления тропосферных потоков, ожидается кратковременное повышение температуры воздуха, близкой к средним многолетним значениям.

Температура воздуха 19 января по РК:

— на западе ночью 10-15, местами 20-25 мороза, днем 0-5, местами 8-13 мороза;

— на севере ночью 15-29, днем 8-17 мороза;

— в центре ночью 13-18, местами 23-28 мороза, днем 7-12, местами 16 мороза;

— на востоке ночью 18-23, местами 30-35 мороза, днем 10-15, местами 20-25 мороза;

— в южных регионах ночью 5-10, местами 17-22 мороза, днем 2-7 тепла, местами 5-10 мороза.

В Шымкенте 18 и 19 января без осадков, температура воздуха днем 4-8 градусов выше ноля, ночью от минус шести до минус одного градуса. Пасмурно, возможны туманы, высокая влажность воздуха.

Где в ЮКО можно окунуться на Крещение и какие меры предосторожности необходимо соблюдать, а также мифы о крещенском купании, читайте в нашем материале: «Где в Шымкенте можно окунуться на Крещение?«