На горе Казыгурт в ЮКО появится трехэтажный ковчег. В ближайшее время стоит задача по формированию горы Казыгурт в качестве крупного туристического центра, соответствующего всем современным требованиям, пишет сайт акимата ЮКО.

«В ближайшие годы мы планируем создать специальный комплекс на горе Казыгурт. Трехэтажный ковчег будет установлен на вершине горы, высота которого составит 137 метров, ширина – 30 метров, высота – 15 метров. Кроме того, планируется построить музей, гостиницу, рестораны и смотровые площадки. Более того, предстоит работа по строительству автодороги, протяженностью 2 км, и пешеходной дороги, протяженностью 2,5 км. Также запланировано проведение работ по благоустройству, созданию мест для отдыха и специальных площадок для отдыха», — рассказал Жансеит Туймебаев, глава региона во время празднования Наурыза.

В нижней части комплекса будет построена канатная дорожка, протяженностью 3,1 км, ведущая до объекта Кемекалган и пешеходная дорога, протяженностью 4 км. Помимо этого, на территории 20 гектаров планируется строительство ипподрома, где будут проходить состязания по национальным видам конного спорта.

Помимо этого, аким области рассказал о культурных мероприятиях, которые будут реализованы в рамках проекта «Рухани жаңғыру». В частности, планируется проведение таких мероприятий, как «Ұлтық қолөнер – ұлы мұра», («Национальное прикладное искусство – великое наследие»), молодежный форум «Туған жерге тағзым: Ордабасы көктемі», фестиваль тюльпанов «Ақсу-Жабағылының алауы, Шұбайқызылдың жалауы» «Қымызмұрындық», «Сафари Шардара», «Қауынфэст» (Фестиваль дынь) и многие другие.